Una dintre soluţii este scurtarea termenelor de avizare a proiectelor de importanţă naţională. De asemenea, a cerut urgentarea proiectelor de acte normative referitoare la exproprierea terenurilor necesare dezvoltării investiţiilor, documentele fiind aşteptate săptămâna viitoare.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan şi reprezentanţii ministerelor cu responsabilităţi în domeniu au analizat soluţiile pentru accelerarea proiectelor de consolidare, extindere şi modernizare a reţelei de transport de înaltă tensiune în sectorul energiei electrice, precum şi de interconectare cu statele vecine. La şedinţa de lucru convocată astăzi, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a cerut ministerelor implicate să lucreze pentru modificarea legislaţiei în sensul reducerii termenelor de avizare a proiectelor de importanţă naţională din sectorul energiei electrice”, a transmis, marţi, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, Ministerul Energiei va discuta cu ministerele de linie şi va pregăti soluţii legislative pentru introducerea unor termene mai scurte de avizare şi autorizare, având în vedere că în prezent acest proces este unul de durată.

De asemenea, au fost discutate soluţiile pentru urgentarea proiectelor de acte normative referitoare la exproprierea terenurilor necesare dezvoltării investiţiilor în reţeaua de energie electrică, etapă premergătoare începerii lucrărilor.

Executivul a precizat că, în prezent, se află pe circuitul de avizare mai multe astfel de proiecte de Hotărâre de Guvern.

„Aveţi sprijinul meu să simplificaţi autorizarea şi avizarea proiectelor pentru consolidarea, extinderea şi modernizarea reţelei de transport a energiei electrice şi să vă axaţi asupra investiţiilor strategice din energie”, a precizat premierul Bolojan, care a dat termen ministerelor să prezinte în Guvern, în şedinţa de săptămâna viitoare, proiectele de acte normative referitoare la exproprieri, aflate în prezent pe circuitul de avizare.

La reuniunea de lucru de la Palatul Victoria, împreună cu premierul Ilie Bolojan au mai participat viceprim-ministrul Marian Neacşu, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, reprezentanţi ai Ministerului Energiei, Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.