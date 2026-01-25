”Soldaţii măreţi şi curajoşi ai Regatului Unit vor fi întotdeauna alături de Statele Unite ale Americii!”, a scris Trump pe Truth Social.

”În Afganistan, 457 au murit, mulţi au fost grav răniţi, iar ei se numărau printre cei mai mari războinici”, a continuat el. ”Este o legătură prea puternică pentru a putea fi ruptă vreodată. Armata britanică, cu o inimă şi un suflet extraordinare, este de neegalat (cu excepţia SUA!). Vă iubim pe toţi şi vă vom iubi mereu!”, a mai scris Trump.

Reacţii dure în NATO după declaraţiile lui Trump

Mesajul a venit după reacţii furioase la comentariile preşedintelui care minimalizau rolul forţelor NATO în Afganistan. Remarcile preşedintelui au iritat aliaţii SUA din NATO, venind la sfârşitul unei săptămâni în care el a tensionat grav alianţa prin ameninţările sale de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei, un alt membru NATO.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, şi prinţul Harry, care a luptat în conflict, s-au numărat printre cei care au criticat comentariile, Starmer calificându-le drept ”insultătoare şi, sincer, îngrozitoare”.

Starmer a ridicat ulterior această problemă, sâmbătă, într-o convorbire telefonică cu Trump, în care au discutat despre ”soldaţii britanici şi americani curajoşi şi eroici care au luptat cot la cot în Afganistan, mulţi dintre ei neîntoarcându-se niciodată acasă”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street.

După atacurile teroriste din 11 septembrie, SUA a devenit primul şi, până în prezent, singurul membru NATO care a invocat Articolul 5, care stipulează că un atac împotriva unui membru este un atac împotriva tuturor. Timp de 20 de ani, aliaţii NATO şi alte ţări partenere au luptat alături de trupele americane în Afganistan.

”Nu am avut niciodată nevoie de ei”, a spus Trump despre NATO într-un interviu acordat, joi, Fox Business. ”Nu le-am cerut niciodată nimic. Ştiţi, ei vor spune că au trimis nişte trupe în Afganistan sau asta sau aia. Şi au făcut-o. Au rămas puţin în spate, puţin în afara liniei frontului”, a susţinut el.

”Dacă m-am exprimat greşit în acest sens sau am spus aceste cuvinte, cu siguranţă îmi voi cere scuze”, a declarat Starmer, vineri.

Casa Albă a ignorat iniţial criticile lui Starmer şi a insistat că Trump avea dreptate în ceea ce priveşte sentimentele sale.

”Preşedintele Trump are absolută dreptate – Statele Unite ale Americii au făcut mai mult pentru NATO decât orice altă ţară din alianţă la un loc”, a declarat Taylor Rogers, purtător de cuvânt al Casei Albe, când a fost rugat să răspundă la comentariile lui Starmer.

Starmer şi Trump au discutat, sâmbătă, în cadrul convorbirii telefonice, ”despre necesitatea consolidării securităţii în Arctica”, a arătat Downing Street, după o săptămână tensionată din punct de vedere diplomatic în ceea ce priveşte Groenlanda şi anunţul lui Trump privind un ”acord-cadru” referitor la teritoriul autonom.

”Liderii au discutat despre importanţa relaţiei dintre Marea Britanie şi SUA, care continuă să reziste testului timpului”, a concluzionat comunicatul Downing Street. ”Au convenit să discute din nou în curând”, a menţionat sursa citată.

Postarea lui Trump pe reţelele sociale de sâmbătă a venit pe fondul reacţiilor intense la comentariile sale privind NATO.

Prinţul Harry, veteran al două misiuni pe frontul din Afganistan, a declarat, prin intermediul purtătorului său de cuvânt, că sacrificiile trupelor NATO ”merită să fie discutate cu sinceritate şi respect”.

Chiar şi prim-ministrul italian Giorgia Meloni, un aliat ferm al lui Trump, a dezaprobat remarca acestuia.

Meloni a scris, sâmbătă, într-o postare pe X, că Guvernul italian a fost surprins de comentariile lui Trump.

”Declaraţiile care minimalizează contribuţia ţărilor NATO în Afganistan sunt inacceptabile, mai ales dacă provin de la o naţiune aliată”, a spus ea.

Meloni a afirmat că Italia şi SUA rămân ”legate de o prietenie solidă”.

”Dar prietenia necesită respect, o condiţie fundamentală pentru a continua să asigure solidaritatea care stă la baza Alianţei Atlantice”, a continuat ea.

Trupele daneze care au luptat alături de forţele americane şi-au exprimat sentimentul de trădare faţă de declaraţiile lui Trump privind NATO, agravat de ameninţările repetate ale preşedintelui de a ”achiziţiona” Groenlanda, înainte de a-şi retrage declaraţiile săptămâna aceasta.

Deşi Trump a lăudat trupele britanice în mesajul său de sâmbătă, el nu a menţionat alte ţări NATO care au pierdut soldaţi în conflictul care a durat două decenii.





