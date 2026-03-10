Reprezentanții companiilor aeriene confirmă că numărul celor care solicită bilete, pentru astfel de zboruri, este în creștere. Înainte să porniți la drum, trebuie să știți însă că pisicile și cățeii au nevoie de analize specifice.

Animalele de companie călătoresc în condiții speciale

Patatino este o cățelușă privilegiată. Proprietarul ei o ia în fiecare vacanță. A făcut turul Greciei cu motocicleta, iar în Spania a mers cu avionul. A admirat luminile marilor orașe și a văzut norii de pe hubloul avionului, pentru ca apoi să își afunde lăbuțele în nisipul fin din Malaga.

Și câteva pisici pe care le-am întâlnit în aeroport au făcut drumuri lungi și dese cu avionul.

Femeie: „Noi venim din Canada. Am fost în Bulgaria două săptămâni și acum în România. Ne mutăm. Sunt foarte calme în timpul zborului de obicei."

Operatorii aerieni se întâlnesc tot mai des cu astfel de cereri, iar unii le permit stăpânilor să călătorească alături de animale. Una dintre companii anunță o creștere de 65% în 2025, față de 2024.

Diana Dinu, director comercial companie aeriană: „În funcție de tipul aeronavei se pot transporta între 4 și 5 animăluțe, asta însemnând 4-5 cuști. A crescut interesul mai ales pe anumite destinații. Chiar primim cereri mai mereu de la români care lucrează în străinătate pentru perioada de vară sau câteva luni și se relochează cu animăluțul, dar și mulți care merg în vacanțe. Au fost situații în care am avut 2-3 animăluțe la bord."

Corespondent PROTV: „Animalul de companie trebuie să stea în cușcă în timpul călătoriei și să încapă sub scaunul din fața pasagerului. Greutatea totală a animalului împreună cu cușca nu trebuie să depășească 8 kilograme. Dacă se încadrează în această greutate totală, pot fi transportate și mai multe animale într-o singură cușcă."

Reguli stricte pentru siguranța din timpul zborului

Câinii de talie mare vor merge doar la cală, însă aeronavele trebuie să aibă sisteme speciale de ancorare și siguranță a cuștilor, dar și de încălzire. În timpul zborului medicii nu recomandă sedarea profundă ci doar una ușoară.

Alex Buzdea, medic veterinar: „Pentru țările din Uniunea Europeană avem nevoie de pașaport, microcip, vaccin antirabic în termen, iar în momentul în care călătorim cu avionul cu 24-48 de ore înainte trebuie să treacă pe la medicul veterinar să ia o viză de clinic sănătos și că este apt să susțină transportul. În funcție de țară, mai ales în cele non-EU este nevoie și de o fișă de călătorie, eliberată de direcția sanitar-veterinară."

Înainte să călătoriți cu companionul dumneavoastră ar fi bine să verificați regulile de la destinație pentru a nu avea surprize neplăcute și să aflați că el trebuie să stea o vreme în carantină.