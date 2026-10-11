De luni, 12 octombrie, intră în vigoare un cod galben de precipitații valabil pentru Muntenia și jumătate din Oltenia. Iar la munte e posibil să ningă la altitudini mari. Termometrele vor arăta de luni chiar și cu 15 grade mai puțin față de duminică.

Zilele cu temperaturi de peste 25 de grade vor deveni o amintire, anul acesta. Cum ne apropiem de mijlocul lunii octombrie, toamna își face în sfârșit intrarea cu vremea caracteristică anotimpului.

Așa că începutul săptămânii ne silește să înlocuim hainele de vară cu gecile de ploaie.

Astăzi a fost o zi superbă, extrem de caldă. Dar de luni dimineaţă, 12 octombrie, când ieșiți din case, nu uitați umbrelele! Va ploua abundent în mai toată țara, iar codul galben va afecta Muntenia, inclusiv Bucureștiul, şi sud-estul Olteniei. S-au anunţat cantităţi de apă de la 20 - 30 de litri pe metrul pătrat şi pot ajunge, în unele locuri, până la 50 de litri pe metrul pătrat până marţi, 13 octombrie, la ora 10.

Ploile aduc și o scădere bruscă a temperaturilor, chiar şi cu 15 grade mai frig de la o zi la alta. De pildă, în Capitală, duminică am avut în termometre 30 de grade. Marți, în schimb, temperatura maximă nu va depăși 13 grade Celsius, iar nopţile vor fi reci.

Oana Păduraru, meteorolog: ”Răcirea vremii va continua și vom ajunge chiar în unele zone, mă refer aici în jumătatea nordică a țării cu valori termice sub normalul acestei perioade. Tendința este spre finalul săptămânii să mai câștigăm câteva grade în termometre și chiar să depășim ușor 20 de grade în extremitatea sudică a țării”.

La munte, precipitațiile încep de duminică, 11 octombrie, iar la altitudini mai mari de 1.500 de metri, ploile se vor transforma în lapoviţă sau chiar ninsoare. Rafalele de vânt vor atinge 70 - 90 km/h.

Vestea bună e că ploile anunțate vor ajuta la ameliorarea deficitului de apă din sol.