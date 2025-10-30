Un român a fost sunat de escroci care i-au furat chipul și vocea și apoi l-au șantajat cu un video fals creat cu IA

Un român a fost șantajat într-un mod șocant după modificarea unui film cu ajutorul inteligenței artificiale. Bărbatul a fost păcălit să preia un apel video, moment în care infractorii cibernetici i-au înregistrat chipul și vocea.

Apoi au fabricat un videoclip compromițător și i-au cerut bani ca să nu publice imaginile.

Noua fraudă online începe cu compromiterea conturilor de pe rețelele sociale. Victima observă că a fost deconectată, iar în scurt timp primește un mesaj din care afla că lucrurile vor intra în normal doar dacă accepta un apel video.

Corespondent PRO TV: „Persoana care sună nu este un reprezentant al vreunei platforme, ci un escroc care folosește un robot tocmai pentru a crea impresia unei proceduri automate de verificare. Și acesta pune câteva întrebări în limba engleză ... de pildă - „Care este numele tău complet?”. Este suficient ca în acest timp robotul să înregistreze fața și vocea victimei. Ulterior, imaginile obținute sunt folosite cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a crea videoclipuri false”.

Cristi a fost victima acestor infractori cibernetici care i-au cerut 1.500 de lei ca să nu publice un video compromițător cu el.

Cristi, victimă: „Am fost avertizat cu publicarea acestor imagini pe rețelele mele de socializare și trimiterea acestora în mesaje în private, peste tot, la prieteni, la muncă, dar că în schimbul unor sume de bani nu le postează și le șterge. Bineînțeles că nu am trimis bani, doar am încercat să lungesc cât mai mult posibil toată treaba asta ca să pot șterge conturile, doar că ei au rămas cu imaginile cu mine în situații improprii”.

Specialiștii confirmă că infractorii cibernetici folosesc tot mai des inteligența artificială.

Andrei Pușoiu, specialist în securitate cibernetică: „Oferă pe lângă posibilitatea de a atinge un număr mare de oameni, oferă și posibilitatea de a avea atacuri foarte customizate pe persoana respectivă și atunci mixul dintre aceste oouă caracteristici face foarte atractiv pentru orice atacator și foarte eficient. Poate să fie foarte credibilă pentru capacitatea de a simula realitatea”.

Anca Isac, expert comunicare DNSC: „Dacă nu știți numărul este mai bine să lăsați apelul să treacă, fiindcă de cele mai multe ori atacatorii pot iniția astfel de apeluri video doar pentru a confirma dacă numărul este activ sau bineînțeles pentru a obține imagini care pot fi folosite ulterior cu scopuri răuvoitoare”.

Victimele trebuie să anunțe imediat poliția în cazul unei fraude online.

