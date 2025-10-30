Un român a fost sunat de escroci care i-au furat chipul și vocea și apoi l-au șantajat cu un video fals creat cu IA

Stiri actuale
30-10-2025 | 20:08
×
Codul embed a fost copiat

Un român a fost șantajat într-un mod șocant după modificarea unui film cu ajutorul inteligenței artificiale. Bărbatul a fost păcălit să preia un apel video, moment în care infractorii cibernetici i-au înregistrat chipul și vocea.

autor
Delia Bîrla

Apoi au fabricat un videoclip compromițător și i-au cerut bani ca să nu publice imaginile.

Noua fraudă online începe cu compromiterea conturilor de pe rețelele sociale. Victima observă că a fost deconectată, iar în scurt timp primește un mesaj din care afla că lucrurile vor intra în normal doar dacă accepta un apel video.

Corespondent PRO TV: „Persoana care sună nu este un reprezentant al vreunei platforme, ci un escroc care folosește un robot tocmai pentru a crea impresia unei proceduri automate de verificare. Și acesta pune câteva întrebări în limba engleză ... de pildă - „Care este numele tău complet?”. Este suficient ca în acest timp robotul să înregistreze fața și vocea victimei. Ulterior, imaginile obținute sunt folosite cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a crea videoclipuri false”.

Cristi a fost victima acestor infractori cibernetici care i-au cerut 1.500 de lei ca să nu publice un video compromițător cu el.

Citește și
poker
Fraudă de poker „uluitor de complexă” descoperită în SUA. Mafia italiană din New York a bătut orice scenariu de film

Cristi, victimă: Am fost avertizat cu publicarea acestor imagini pe rețelele mele de socializare și trimiterea acestora în mesaje în private, peste tot, la prieteni, la muncă, dar că în schimbul unor sume de bani nu le postează și le șterge. Bineînțeles că nu am trimis bani, doar am încercat să lungesc cât mai mult posibil toată treaba asta ca să pot șterge conturile, doar că ei au rămas cu imaginile cu mine în situații improprii”.

Specialiștii confirmă că infractorii cibernetici folosesc tot mai des inteligența artificială.

Andrei Pușoiu, specialist în securitate cibernetică: „Oferă pe lângă posibilitatea de a atinge un număr mare de oameni, oferă și posibilitatea de a avea atacuri foarte customizate pe persoana respectivă și atunci mixul dintre aceste oouă caracteristici face foarte atractiv pentru orice atacator și foarte eficient. Poate să fie foarte credibilă pentru capacitatea de a simula realitatea”.

Anca Isac, expert comunicare DNSC: „Dacă nu știți numărul este mai bine să lăsați apelul să treacă, fiindcă de cele mai multe ori atacatorii pot iniția astfel de apeluri video doar pentru a confirma dacă numărul este activ sau bineînțeles pentru a obține imagini care pot fi folosite ulterior cu scopuri răuvoitoare”.

Victimele trebuie să anunțe imediat poliția în cazul unei fraude online.

Descoperirea care ar putea elucida moartea medicului Ștefania Szabo. Fiola luată pe ascuns din farmacia spitalului

Sursa: Pro TV

Etichete: frauda, inteligenta artificiala, dnsc, securitate cibernetică,

Dată publicare: 30-10-2025 20:07

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
„Câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri”. Noua tentativă de fraudă care face victime pe WhatsApp
Stiri actuale
„Câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri”. Noua tentativă de fraudă care face victime pe WhatsApp

DNSC avertizează asupra unei fraude prin apeluri false care folosesc identitatea fostului CERT-RO pentru a fura date personale și financiare.

Fraudă de poker „uluitor de complexă” descoperită în SUA. Mafia italiană din New York a bătut orice scenariu de film
Stiri externe
Fraudă de poker „uluitor de complexă” descoperită în SUA. Mafia italiană din New York a bătut orice scenariu de film

O fraudă de poker uluitoare, în care erau folosite mese cu raze X și ochelari high-tech, a fost descoperită de FBI.  

Un funcţionar de la ADP Sector 6, plasat sub control judiciar pentru fraudă de peste 330.000 de lei
Stiri Justitie
Un funcţionar de la ADP Sector 6, plasat sub control judiciar pentru fraudă de peste 330.000 de lei

Un funcționar public de la ADP Sectorul 6 al Capitalei care este acuzat că şi-ar fi însuşit sute de mii de lei din banii instituţiei, după ce ar fi falsificat documente pentru maşini ridicate de pe domeniul public, a fost plasat sub control judiciar.

Operațiune de amploare în 13 state din Europa, inclusiv în România. Lovitură de 48 de milioane de euro
Stiri externe
Operațiune de amploare în 13 state din Europa, inclusiv în România. Lovitură de 48 de milioane de euro

Autorităţile din mai multe ţări europene, inclusiv din România, au arestat şapte persoane şi au efectuat peste 100 de percheziţii în cadrul unei anchete privind o reţea de fraudă cu TVA care implică dispozitive electronice.

O familie de români din Austria, prinsă cu șase mașini norvegiene furate. Descoperirea a fost făcută la un control de rutină
Stiri externe
O familie de români din Austria, prinsă cu șase mașini norvegiene furate. Descoperirea a fost făcută la un control de rutină

Poliția austriacă a dezvăluit o fraudă extinsă cu mașini, după ce un autovehicul furat cu numere de înmatriculare norvegiene a fost oprit în timpul unui control de rutină în orașul Graz.

Recomandări
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Octombrie 2025

49:41

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28