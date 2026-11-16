Oamenii legii încercau să oprească un șofer fără permis, care este căutat și la această oră.

Corespondent PROTV: „Scenele s-au petrecut aseară, într-un cartier rău-famat din Reșița. Echipajul de poliție viza un șofer despre care știau că nu are permis. I-au făcut semn să oprească, însă acesta a accelerat, așa că au pornit după el. După câteva sute de metri, individul a coborât din mașină, în dreptul unei locuințe, și a fugit pe jos. Polițiștii s-au apropiat de el și au încercat să-l imobilizeze. În acel moment însă, unii localnici din zonă au devenit agresivi și au început să arunce cu pietre spre polițiști. Agenții au tras 7 focuri de armă de avertisment și au chemat întăriri. În timpul scandalului, un polițist a fost rănit și a ajuns la spital. Și un al doilea are răni la o mână. Șoferul fugar este căutat și acum de oamenii legii. Cât despre oamenii care au devenit agresivi, până acum nu a fost făcută nicio reținere.”