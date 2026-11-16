Totul a pornit de la un șofer care nu a vrut să oprească la semnalele agenților. Oamenii legii au pornit imediat în urmărire. La scurt timp, individul a coborât din mașină, în dreptul unei locuințe, și a continuat să fugă pe jos.

Nu a durat mult până când polițiștii s-au apropiat și au încercat să-l imobilizeze, moment în care alți oameni au intervenit agresiv și i-au atacat cu pietre pe agenți.

Au fost chemate întăriri și s-au tras focuri de armă pentru a-i potoli pe turbulenți. În mijlocul agitației, un om al legii a fost rănit la picior și a ajuns apoi în grija medicilor. Șoferul a reușit să fugă și este în continuare căutat.