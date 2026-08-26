Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional.

Corespondent PROTV: „Accidentul s-a petrecut miercuri dimineață, la șapte și jumătate, la ieșirea din Timișoara spre satul Utvin, la urcarea pe un pod rutier.

Potrivit polițiștilor, șoferul unui camion, un bărbat de 42 de ani, a făcut o manevră la ieșirea de pe un șantier, dar s-a ciocnit cu autobuzul încărcat cu 40 de navetiști, care circula regulamentar.

În urma impactului, trei pasageri din autobuz au avut nevoie de îngrijiri medicale. Dintre ei, o femeie a ajuns la spital cu mai multe traumatisme.

Traficul a fost blocat în zonă pe durata cercetărilor și s-au format cozi de mașini pe mai mulți kilometri.

Cei doi conducători auto au fost verificați cu etilotestul, iar rezultatele au fost zero, spun anchetatorii.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.”