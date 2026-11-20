Tamaș, în prezent manager executiv la FC ASA Târgu Mureș, ar fi agresat fizic doi bărbați, în vârstă de 33 și 38 de ani.

Inițial, a primit o amendă de 2.000 de lei și a fost lăsat să plece acasă.

Însă celelalte două persoane implicate în altercație au făcut, în cele din urmă, plângere împotriva lui, așa că fostul fotbalist este cercetat acum pentru lovire sau alte violențe.

Acesta ar fi avut un comportament recalcitrant și față de polițiștii care au ajuns la fața locului. Ulterior, a fost încătușat.

Tamaș a mai avut probleme cu legea, atât în România, cât și în Israel, în urma unor incidente pe fondul consumului de alcool.