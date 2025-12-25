Crăciun cu gust „de acasă”, în Queens. Povestea cofetăriei românești care duce tradiția mai departe peste Ocean

În cartierul Queens din New York, există un loc în care Crăciunul are arome românești.

Este povestea unei cofetării deschise în 1982, de un român care a vrut să ducă peste Ocean aromele copilăriei. Niță's Bakery a devenit, în timp, un reper pentru comunitatea românească, și nu numai. Iar astăzi, povestea merge mai departe, odată cu a treia generație. Urmăriți un reportaj despre tradiție, familie și gustul de acasă.

Corespondent Știrile Pro TV: „În această cofetărie, Niță's Bakery, de Crăciun nu miroase doar a cozonac și vanilie, ci și a dor de casă. Fiecare prăjitură de aici spune o poveste din România, despre bunici, despre mesele de sărbătoare și despre Crăciunurile trăite odinioară acasă. Pentru românii plecați, aceasta nu este doar o cofetărie, este mai degrabă o întoarcere la gustul copilăriei.”

Fondatorul cofetăriei, John Niță, un român care a ajuns în Statele Unite cu puține bagaje, și-a propus să păstreze gustul copilăriei. Deși s-a retras acum, mai trece din când în când să-și verifice fiul și nepotul, care au preluat frâiele afacerii. Ne povestește că, într-o perioadă în care produsele românești erau aproape imposibil de găsit, Niță's Bakery a devenit rapid mai mult decât o afacere: a devenit punctul de întâlnire al comunității.

John Niță, fondator Niță's Bakery: „N-am făcut-o pentru mine, am făcut-o ca să existe pentru cei care simt românește, care consumă lucruri cu care s-au obișnuit în copilărie sau în adolescență.”

De peste patru decenii, vitrina cofetăriei spune aceeași poveste: prăjituri făcute după rețete vechi, transmise din generație în generație. Aici găsești amandine, savarine, ecler, cozonac și torturi care nu au fost adaptate gustului american. Tocmai această autenticitate i-a adus mulți clienți.

John Niță, fondator Niță's Bakery: „A venit unul dintre clienții mei și mi-a zis: dom’ Niță, vreau un corn Jauffre, pentru că merg la Paris și prietenii mei din Paris i-am întrebat ce să le duc și mi-au zis un corn de la Niță. Am avut pe altul care mi-a comandat un tort Jauffre de 12 inci, foarte mare, îl ducea în Argentina… mi-a zis: asta le place, mi-au zis cu ăla să vii de Crăciun.”

De Crăciun, Niță's Bakery devine loc de pelerinaj. Românii vin din toate colțurile orașului sau chiar din afara New York-ului pentru o felie de cozonac sau o prăjitură care le amintește de masa de sărbători de acasă.

John Robert Niță, fiul fondatorului Niță's Bakery: „În perioada asta vindem în jur de 2.000–2.500 de cozonaci și cred că e destul pentru o cofetărioară mică… În toată America, în fiecare an trimitem în jur de 200 de cozonaci până în California. Noi nu cumpărăm creme, nu cumpărăm mixuri, noi nu facem nimic cu produse deja pregătite, noi facem de la zero toate rețetele tatălui meu.”

Astăzi, povestea merge mai departe. Robert, nepotul lui John Niță, este pregătit să preia cofetăria. Fost antrenor de tenis și specialist în nutriție, el vine cu o perspectivă modernă. Vrea să ducă afacerea la nivelul următor, în mediul online.

Robert Niță, nepotul fondatorului Niță's Bakery: „Bunicul meu e de acord, dar nu înțelege, tatăl meu la fel e de acord, dar e copleșit, nu poate să-și facă timp să existe online, deci e treaba mea să existăm online, asta e, cred, datoria mea cu următoarea generație.”

Pentru Robert, Niță's Bakery nu este doar o afacere de familie, ci o responsabilitate. O punte între generații, între România și America, între trecut și viitor, în condițiile în care aromele autentice sunt tot mai greu de găsit.

John Robert Niță, fiul fondatorului Niță's Bakery: „Am impresia că gustul copilăriei de acasă nu mai e acum în România, e aici, în America. Avem foarte mulți clienți care merg în România, mănâncă prăjiturile de acolo și spun: dle, ne bucurăm că ne-am întors la New York să mâncăm și noi românește, că-n România a venit trendul ăsta francez, grecesc, spaniol, italienesc și nu mai se fac românești ca lumea. Astea-s rețetele tatălui meu și nu se schimbă niciodată.”

Într-un oraș care se reinventează, Niță's Bakery rămâne un reper al continuității. O dovadă că identitatea nu se pierde atunci când pleci departe, ci poate fi păstrată, chiar și sub forma unei prăjituri.

Așa că, de Crăciun, în Queens, pentru mulți români, drumul spre casă trece inevitabil pe la Niță's Bakery.

