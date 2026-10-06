Cinci ani mai târziu, după peste 300.000 de dolari investiți, locuința este finalizată în proporție de aproximativ 85%, scrie People.

Tyler și Lauren Bouldin căutau o proprietate mai retrasă, cu mai mult teren, pentru familia lor. După ce au pierdut mai multe case în contextul unei piețe imobiliare foarte competitive, au descoperit „The Forge”, o locuință amplasată pe aproximativ două hectare, la poalele unui munte.

„Piața era nebunească și nu puteam concura pentru proprietățile care îndeplineau criteriile noastre. Am început să ne dăm seama că nu ne permitem să cumpărăm ceea ce ne doream dacă nu deveneam mai creativi”, au povestit cei doi.

Proprietatea avea însă nevoie de o renovare masivă. Cu toate acestea, amplasarea și potențialul casei i-au convins să participe la licitație.

Un simplu zâmbet a ridicat prețul cu 20.000 de dolari

Lauren nu a putut participa la licitație, astfel că Tyler a mers singur, cu un buget maxim de 440.000 de dolari. Licitația a ajuns însă la 460.000 de dolari.

Într-un moment care avea să rămână memorabil, Tyler i-a zâmbit licitatorului, iar gestul a fost interpretat drept o ofertă.

„Tyler i-a zâmbit. Licitatorul a interpretat asta drept o ofertă”, a povestit Lauren.

Astfel, cuplul a cumpărat casa cu 20.000 de dolari peste limita stabilită.

„A fost un montagne russe de emoții; la început am fost pur și simplu confuz, apoi încântat, după aceea panicat și, în cele din urmă, doar nerăbdător să o sun pe Lauren și să-i spun că am făcut-o”, a spus Tyler.

Casa era abandonată, iar piscina era plină de șerpi

După achiziție, cei doi au descoperit că proprietatea era într-o stare mult mai proastă decât își imaginaseră. Lipseau porțiuni din podele, scara era deteriorată, bucătăria nu mai exista, iar vegetația invadase terenul.

Una dintre cele mai mari probleme era piscina abandonată, plină cu apă întunecată și șerpi.

Cuplul intenționa inițial să finalizeze cea mai mare parte a lucrărilor într-un singur an. Problemele structurale, costurile ridicate și dificultățile apărute după pandemie le-au dat însă planurile peste cap.

Pentru a putea continua proiectul, Tyler și Lauren au redus drastic cheltuielile și au făcut singuri cât mai multe lucrări. Au apelat la familie, prieteni și persoane cunoscute prin intermediul rețelelor sociale și au renunțat la vacanțe și mese în oraș.

„Am locuit, în diferite momente, cu ambii noștri părinți pentru a economisi bani și a face posibil acest proiect și am renunțat timp de cinci ani la mesele în oraș, vacanțe și alte lucruri care ne făceau viața mai confortabilă, în schimbul gips-cartonului, pardoselilor și nopților târzii de muncă”, au povestit cei doi.

Piscina cu șerpi a fost, în cele din urmă, demolată, iar spațiul a fost transformat într-o grădină.

Casa este aproape gata

După cinci ani și peste 300.000 de dolari cheltuiți pentru renovări, casa este finalizată în proporție de aproximativ 85%. Mai sunt lucrări de făcut la acoperiș, ferestre, hambar, capelă și grădini.

Pentru cei doi, însă, finalizarea proiectului nu mai este principala măsură a succesului.

„În schimb, ne concentrăm să fim productivi atunci când putem, fără să pierdem din vedere ceea ce este important pentru noi”, au declarat Tyler și Lauren. „Dacă ne-am grăbi, ne-am asuma prea multe lucruri sau ne-am măsura succesul în funcție de cât de mult am progresat spre acel moment în care totul este «gata», nu am putea niciodată să ne bucurăm de familia extraordinară și de casa pe care le-am construit împreună!”