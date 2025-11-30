Creștere record pentru pensiile facultative: Active de 7,03 miliarde lei în octombrie

Fondurile de pensii facultative din România au înregistrat active totale de 7,03 miliarde de lei la sfârșitul lunii octombrie 2025, marcând un avans de 27% față de perioada similară din anul precedent.

Această evoluție reflectă încrederea sporită a participanților în sistem, cu un număr total de 968.297 de persoane înscrise. Contribuțiile colectate în octombrie au totalizat 85 de milioane de lei, media pe participant fiind de 171 de lei, arată datele ASF din raportul lunar, preluate de Agerpres.

Portofoliul investițional la pensiile facultative rămâne predominant local, cu 96% din plasamente realizate în țară și 87% denominate în lei, conform datelor ASF. „Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (96%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)", se menţionează în raport. Titlurile de stat domină structura activelor, cu o valoare de 4,42 miliarde de lei (63%), urmate de acțiuni la 1,95 miliarde de lei (27,8%) și fonduri de investiții cu 240,62 milioane de lei (3,4%).

Pe Pilonul III funcționează fondurile Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil, toate sub supravegherea ASF. Această distribuție prudentă subliniază orientarea către stabilitate, în contextul unui sector pensii private în expansiune rapidă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













