Guvernul vrea să limiteze cumulul pensiei cu salariul. Sindicalist: Măsura lovește direct în beneficiarii de pensii speciale

Ministerul Muncii a pus în dezbatere un proiect prin care pensionarilor care au lucrat la stat li se permite să mai muncească până la 70 de ani, tot la stat, și să cumuleze pensia cu salariul.

Dar cu condiții pentru cei cu pensie specială plătită și de la buget. Aceștia pot cumula veniturile, dar trebuie să renunțe la 85% din pensia specială, care nu e bazată pe contribuții. Proiectul conține și o listă cu excepții, cum ar fi cei aleși în funcții publice, ori funcțiile numite, de Parlament. Ministrul Muncii Florin Manole susține acum că lista celor exceptați va fi scurtată.

Proiectul pus în dezbatere de Ministerul Muncii le permite angajaților din sistemul public care sunt și pensionari să lucreze până la 70 de ani și să cumuleze pensia cu salariu. Este nevoie însă de acordul conducerii instituției angajatoare, anual.

În ceea ce privește cumulul celor două tipuri de venituri în cazul celor care primesc pensii de serviciu sau militare, a fost introdusă o limită. Aceste persoane mai pot rămâne în activitate doar cu condiția să accepte reducerea pensiei care nu e bazată pe contribuții cu 85%. Cu alte cuvinte, pot cumula salariul cu doar 15% din pensia specială necontributivă.

Horațiu Raicu, secretar general BNS: „Aici Guvernul în fapt își dorește să nu mai existe o dublă finanțare. Adică îi plătesc și salariu de la bugetul de stat, dar îi plătesc și pensia, pentru că pensiile în general și la aceste categorii au o parte contributivă, dar și o parte care vine strict de la bugetul de stat”.

Dar, în același timp, proiectul conține și o listă de excepții, cum ar fi persoanele alese în funcții publice, persoanele numite prin hotărâre a Camerei Deputaților, Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului ori persoane numite în funcție de președintele României.

Christian Năsulea, director executiv al Institutului pentru Studii Economice: „Tot felul de categorii care din punct de vedere tehnic sunt în miezul acestei probleme, sunt tocmai dintre cei care beneficiază de cel mai mare cumul între pensie și salariu. Ei sunt cei care sunt dați exemplu, tocmai că ajung la niște venituri care sunt deconectate cu totul de realitatea societății românești”.

Existența acestor categorii de angajați exceptați de la reducerea pensiei speciale a dus la discuții și în coaliția de guvernare. Ministrul Muncii susține acum că proiectul va fi modificat.

Petre Florin Manole, ministrul Muncii: „Este o interpretare deficitară a unei decizii a Curții Constituționale. Interpretarea corectă este că aceste categorii care trebuie exceptate sunt: președintele României, parlamentul, pentru că este ales de către cetățeni, membrii CCR, președintele CSM, Avocatul Poporului. Nu lista aceea extinsă care a fost greșit interpretată la nivel tehnic în grupul de lucru”.

Curtea Constituțională a respins în trecut mai multe proiecte care vizau interzicerea cumulului pensiei cu salariul.

