Moment istoric pentru piața pensiilor private din România. Apare oficial primul administrator de fonduri cu capital românesc

13-11-2025 | 17:35
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat achiziţia BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA de către Grupul Banca Transilvania, în urma finalizării tuturor etapelor legale.

„Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa din data de 12 noiembrie 2025, achiziţia BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA de către Grupul Banca Transilvania, în urma finalizării tuturor etapelor legale, conform legislaţiei aplicabile sistemului de pensii private”, anunţă ASF, preluat de News.ro.

Banca Transilvania devine primul administrator românesc de Pilon II

Prin finalizarea acestei tranzacţii, Grupul Banca Transilvania devine primul administrator cu capital majoritar românesc al unui fond de pensii administrat privat (Pilon II). Această evoluţie reprezintă un pas semnificativ în procesul de consolidare şi maturizare a pieţei fondurilor de pensii private, confirmând interesul investitorilor pentru un sector care joacă un rol strategic în economia României.

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a subliniat că piaţa pensiilor private din România se află într-o etapă de consolidare, marcată de stabilitate şi responsabilitate.

„Rolul ASF este de a asigura ca aceste procese de transformare să se desfăşoare cu deplină respectare a principiilor de prudenţă, transparenţă şi protecţie a intereselor participanţilor. Aprobarea acestei achiziţii se înscrie în cadrul unei pieţe solide, bine reglementate, care atrage investitori cu viziune pe termen lung şi contribuie la dezvoltarea sustenabilă a economiei”, a declarat Alexandru Petrescu.

La rândul său, vicepreşedintele ASF, Dan Armeanu, care coordonează Sectorul Sistemului de Pensii Private, a evidenţiat importanţa momentului pentru piaţa locală.

Tranzacția marchează o etapă istorică pentru sistemul de pensii private

„Prin această tranzacţie, sistemul de pensii private din România marchează o etapă de referinţă: apariţia, după 17 ani de la înfiinţarea sistemului, a primului administrator cu capital românesc al unui fond de pensii Pilon II. Această evoluţie confirmă interesul crescut pentru piaţa locală şi capacitatea sectorului de a genera încredere, stabilitate şi perspective de creştere. ASF va continua să vegheze la funcţionarea echilibrată şi sigură a sistemului, în beneficiul celor peste 8,4 milioane de participanţi”, a declarat Dan Armeanu.

Autoritatea de Supraveghere Financiară îşi reafirmă angajamentul de a menţine stabilitatea, transparenţa şi protecţia intereselor participanţilor în sistemul de pensii private (Pilon II şi Pilon III), contribuind la consolidarea unui sector care gestionează active de aproape 180 miliarde de lei, la finalul primului semestru al anului 2025, şi care reprezintă un pilon esenţial al arhitecturii de protecţie socială şi financiară a României.

