Consilierul lui Ilie Bolojan: „Oameni simpli, când aud de pensii de 5.000 de euro la 48 de ani, nici nu pot concepe”

18-11-2025 | 17:19
batrani pe strada
Shutterstock

Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, consideră că situţia pensiilor speciale a ajuns să fie revoltătoare pentru orice cetăţean al acestei ţări şi speră să fie rezolvată.

autor
Mihaela Ivăncică

Consilierul premierului Ilie Bolojan, economistul Ionuţ Dumitru, a declarat, marţi, la Digi 24, în contextul discuţiilor privind cheltuielile prea mari cu salariile, pensiile şi asistenţa socială în România, că speră să fie rezolvată şi situaţia pensiilor speciale.

„Sperăm să fie rezolvată şi situaţia pensiilor speciale, pentru că a ajuns să fie revoltătoare pentru orice cetăţean al acestei ţări. Sunt oameni simpli, care au muncit o viaţă întreagă, 40-45 de ani, şi au o pensie conform posibilităţilor pe care România le are în acest moment şi a contribuţiilor avute de-a lungul timpului”, a punctat Ionuţ Dumitru.

Economistul a adăugat că aceşti oameni simpli „nu pot concepe” ca la 48 de ani să existe pensii de 4-5.000 de euro (n. red. este vorba de pensia medie pentru magistraţi), mai mari decât salariul avut pe vremea când erau în activitate.

„Când aceşti oameni simpli aud de o pensie de 4-5.000 de euro, cea medie, din justiţie, nici măcar nu pot concepe, în mintea lor nici nu încape această cifră. Deci o pensie de 5.000 de euro, la 48 de ani, chiar mai mare decât salariul pe care l-ai avut în activitate, aşa ceva nici măcar n-ar trebui să existe pe planetă”, a mai spus consilierul premierului.

judecatori
Nicușor Dan: „Discuția despre pensii acoperă adevăratele probleme din justiție. De ce nu mai anchetăm magistrați?”

Deciziile recente ale coaliţiei guvernamentale privind pensiile magistraţilor

Marţi, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că liderii coaliţiei au decis să păstreze cuantumul de 70% din ultimul salariu net pentru pensiile magistraţilor, la fel cum era prevăzut în legea respinsă recent de Curtea Constituţională. Actualmente, procentul este de 80% din ultimul salariu net. Kelemen Hunor a mai precizat că proiectul de lege trebuie trimis în această săptămână Consiliului Superior al Magistraturii pentru avizare.

Liderul UDMR consideră că se poate negocia perioada de tranziţie până la ieşirea la pensie la 65 de ani: "La perioada de tranziţie, sigur, aici, eu pot să vă spun ce am propus şi ieri şi săptămâna trecută, eu aş accepta prelungirea perioadei de tranziţie de la 10 la 15 ani, dacă şi colegii mei vor fi de acord.

Reprezentanţii CSM afirmau, înainte de adoptarea legii care a fost declarată neconstituţională de către CCR, că reducerea cuantumului pensiei, faţă de 80%, cât este în prezent, ”este în mod evident contrară jurisprudenţei Curţii Constituţionale care a statuat în mod constant că legiuitorul este ţinut să respecte principiul independenţei justiţiei, sub aspectul securităţii financiare a magistraţilor, care impune asigurarea unor venituri din pensii apropiate celor pe care magistratul le avea în perioada în care era în activitate”.

Declaraţiile premierului Ilie Bolojan despre pensiile magistraţilor

CCR a declarat legea neconstituţională şi a respins-o pe formă, motivând că Executivul nu a aşteptat 30 de zile pentru avizul CSM.

Joia trecută, premierul Ilie Bolojan spunea că nu s-a ajuns la o soluţie la întâlnirea din ziua precedentă, de la Cotroceni, pe tema proiectului de lege care să reglementeze pensiile magistraţilor, el precizând că părţile implicate nici nu s-au „apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă".

Premierul a afirmat că, în timp ce populaţia ţării are o pensie medie de 500 – 600 de euro, cea a magistraţilor este în jur de 5.000 de euro. Premierul avertiza că în următorii ani numărul populaţiei active va fi mult redus şi, că dacă nu se iau măsuri, „viitorul României” va fi „amanetat”.

Final de criză la granița României. Pericolul unei eventuale explozii a petrolierului încărcat cu GPL, diminuat

Moment istoric pentru piața pensiilor private din România. Apare oficial primul administrator de fonduri cu capital românesc
Stiri actuale
Moment istoric pentru piața pensiilor private din România. Apare oficial primul administrator de fonduri cu capital românesc

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat achiziţia BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA de către Grupul Banca Transilvania, în urma finalizării tuturor etapelor legale.

Nicușor Dan: „Discuția despre pensii acoperă adevăratele probleme din justiție. De ce nu mai anchetăm magistrați?”
Stiri Politice
Nicușor Dan: „Discuția despre pensii acoperă adevăratele probleme din justiție. De ce nu mai anchetăm magistrați?”

Discuțiile despre pensii acoperă, de fapt, adevăratele probleme din justiție, consideră Nicușor Dan, care se întreabă, de exemplu, ”de ce nu mai anchetăm magistrați”. Șeful statului consideră că este imposibil statistic să nu aibă și ei uscăturile lor.

Nicuşor Dan: Există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că plângerea penală făcută de CSM împotriva unui om politic nu a fost un gest echilibrat, în contextul presiunii publice asupra magistraţilor.

Nicuşor Dan: Vor exista reforme privind pensionările și în alte sectoare care au pensii de serviciu
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Vor exista reforme privind pensionările și în alte sectoare care au pensii de serviciu

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că vor exista discuţii privind condiţiile de pensionare şi în cazul altor categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu.

Președinții curților de apel: „În nicio democrație o putere în stat nu cere socoteală altei puteri în stat, mimând empatia”
Stiri Sociale
Președinții curților de apel: „În nicio democrație o putere în stat nu cere socoteală altei puteri în stat, mimând empatia”

Președinții curților de apel o apără pe șefa Curții Supreme de critici și spun că ”în nicio democrație o putere în stat nu cere socoteală altei puteri în stat”. În contrapondere, premierul insistă că nicăieri nu există pensii mai mari decât salariul.

Ministrul Apărării, despre o tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal din armată: „Mi se pare total inoportun”
Stiri actuale
Ministrul Apărării, despre o tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal din armată: „Mi se pare total inoportun”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor salariale din Armată. Acesta susține că înțelegerea din coaliție era ca sistemul național de apărare să fie exceptat.

Confuzie parțială în coaliție pe tăierile din administrație. Erau de acord să se taie 10%, dar nu le-a fost clar din ce
Stiri Politice
Confuzie parțială în coaliție pe tăierile din administrație. Erau de acord să se taie 10%, dar nu le-a fost clar din ce

Neînțelegeri în coaliție privind tăierile din administrația centrală. Liderii partidelor au avut probleme în ceea ce privește comunicarea publică pe acest subiect.

Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză
Stiri actuale
Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă a explicat motivul pentru care curentul electric continuă să crească în Europa de Est, dar și ce legătură are războiul din Ucraina cu aceste scumpiri.

