Traseul pe care l-a urmat tânărul dispărut în Munții Bucegi, duminică. Salvamontiștii fac apel la oameni pentru a-l găsi

Stiri actuale
29-11-2025 | 08:30
×
Codul embed a fost copiat

Părinții turistului englez de 18 ani, dispărut în Munții Bucegi, fac un apel disperat către oameni. Au publicat două fotografii cu tânărul, în speranța că cineva îl va vedea și îl va recunoaște - la aproape o săptămână de la dispariție.

autor
Ana Maria Barbu,  Lorena Mihăilă

În prima fotografie, tânărul e îmbrăcat cu o geacă vișinie. Este chiar jacheta pe care o purta atunci când s-a rătăcit. Băiatul plecase în excursie pentru a marca aniversarea de 18 ani. În a doua fotografie, apare doar fața acestuia.

„Familia ne roagă să distribuim fotografia lui George, persoana dispărută încă de duminică seara în Munţii Bucegi. În ciuda eforturilor susţinute, acesta nu a fost localizat până în prezent, deşi acţiunile de căutare s-au desfăşurat zilnic, cu resurse adaptate permanent condiţiilor din teren”, au arătat reprezentanţii Salvamont Braşov, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

Traseul pe care l-a urmat

Salvamontiștii spun că el a plecat duminică dimineaţa din Poiana Braşov, având ca destinaţie localitatea Bran. Conform datelor, acesta a traversat zona Diham – Tache Ionescu.

Citește și
salvamont
Cine este tânărul căutat de mai multe zile în Bucegi, după ce a anunțat că este epuizat și în hipotermie. Părinții nu știau

Duminică noapte, el a sunat după ajutor și a spus, în limba engleză, că e epuizat, înghețat, și nu mai știe încotro să o ia. Turistul se afla la peste 2.100 de metri altitudine, în zona Văii Țigănești. Salvamontiștii i-au trimis instrucțiuni ca să-l ajute să ajungă la refugiu, dar conexiunea s-a întrerupt.

„Menţionăm că purta geaca din fotografie. Rugăm toate persoanele care l-au văzut sau care deţin orice informaţii relevante să contacteze de urgenţă Salvamont Braşov sau să se adreseze celei mai apropiate secţii de poliţie”, au transmis salvamontiştii.

Scenariul luat în calcul de salvatori

De atunci, tânărul a fost căutat zilnic cu echipamente speciale - inclusiv un elicopter Black Hawk - dar fără rezultat. Urmele lui se opresc în locul unde i-a fost găsit rucsacul, care avea multe echipamente. În cel mai optimist scenariu, turistul ar fi abandonat bagajul, pentru că era greu, și ar fi continuat coborârea.

Echipele de salvamontişti au lucrat încontinuu, utilizând toate mijloacele tehnice disponibile precum dispozitivul de salvare RECCO şi o dronă dotată cu cameră cu termoviziune, menite să îmbunătăţească acoperirea zonelor inaccesibile la sol.

Salvamontişii afirmau că intervenţia este foarte îngreunată de condiţiile meteorologice nefavorabile şi de terenul dificil. 

„S-au efectuat sondări în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă rămâne extrem de instabil, cu acumulări masive şi plăci întinse de zăpadă care pot ceda oricând. Până în acest moment, nu au fost identificate elemente suplimentare care să conducă la localizarea persoanei dispărute, iar misiunea continuă în funcţie de evoluţia condiţiilor meteo şi de siguranţa echipelor din teren”, menţiona Salvamont Braşov.

Părinții au aflat de dispariție după ce au localizat telefonul băiatului și au văzut, pe rețelele sociale, că salvatorii îl caută. S-au urcat în primul avion către România și acum așteaptă orice indiciu care poate ajuta la găsirea acestuia. Cu aceeași speranță, familia îi roagă pe oameni să distribuie fotografiile publicate și să ofere orice informații care ar putea fi de folos autorităților.

Putin confirmă interesul pentru negocieri cu Washingtonul, pe fondul unei oferte controversate privind Crimeea și Donbasul

Sursa: Pro TV

Etichete: salvamontisti, baiat disparut, munții bucegi,

Dată publicare: 29-11-2025 07:52

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Prima imagine cu George, tânărul disparut în Munții Bucegi de 5 zile. Familia face apel disperat la populație
Stiri actuale
Prima imagine cu George, tânărul disparut în Munții Bucegi de 5 zile. Familia face apel disperat la populație

George, tânărul dispărut duminică seara în Munții Bucegi, nu a fost încă găsit, în ciuda eforturilor susținute ale echipelor de salvare.

Cine este tânărul căutat de mai multe zile în Bucegi, după ce a anunțat că este epuizat și în hipotermie. Părinții nu știau
Stiri actuale
Cine este tânărul căutat de mai multe zile în Bucegi, după ce a anunțat că este epuizat și în hipotermie. Părinții nu știau

Operațiunea de căutare a tânărului de 18 ani din Marea Britanie, dispărut duminică seara în Munții Bucegi, a fost sistată joi seară din cauza vremii.

Rucsacul tânărului de 18 ani, dispărut în munții Bucegi, ridică semne de întrebare. „Avea destul de mult echipament în el”
Stiri actuale
Rucsacul tânărului de 18 ani, dispărut în munții Bucegi, ridică semne de întrebare. „Avea destul de mult echipament în el”

O amplă operațiune de căutare este în desfășurare în Munții Bucegi, unde un tânăr englez de 18 ani a dispărut duminică seara.

Tânărul epuizat și cu hipotermie care a alertat salvamontiștii nu a fost găsit nici după patru zile, în Bucegi
Stiri actuale
Tânărul epuizat și cu hipotermie care a alertat salvamontiștii nu a fost găsit nici după patru zile, în Bucegi

Un elicopter Black Hawk a fost utilizat, în premieră, pentru a transporta salvamontişti şi jandarmi montani într-o zonă greu accesibilă din Munţii Bucegi, unde este căutat un tânăr dispărut duminică în zona Ţigăneşti.

Un turist epuizat și cu hipotermie i-a alertat pe salvamontiști, care l-au căutat 7 ore în Bucegi, fără să-l găsească
Stiri actuale
Un turist epuizat și cu hipotermie i-a alertat pe salvamontiști, care l-au căutat 7 ore în Bucegi, fără să-l găsească

Un turist aflat într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie şi care a cerut ajutor este căutat încă de azi noapte de către salvamontiştii din Râşnov şi Braşov.

Recomandări
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor
Stiri Economice
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Mai multe ministere vor primi bani în plus, pentru plata pensiilor, a concediilor medicale, ori a ajutoarelor pentru încălzire.

Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova
Stiri externe
Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova

Două drone au intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au anunțat o închidere temporară a spațiului aerian.

Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina
Stiri externe
Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina

Plecarea lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Noiembrie 2025

49:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Noiembrie 2025

01:49:58

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28