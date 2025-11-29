Traseul pe care l-a urmat tânărul dispărut în Munții Bucegi, duminică. Salvamontiștii fac apel la oameni pentru a-l găsi

Părinții turistului englez de 18 ani, dispărut în Munții Bucegi, fac un apel disperat către oameni. Au publicat două fotografii cu tânărul, în speranța că cineva îl va vedea și îl va recunoaște - la aproape o săptămână de la dispariție.

În prima fotografie, tânărul e îmbrăcat cu o geacă vișinie. Este chiar jacheta pe care o purta atunci când s-a rătăcit. Băiatul plecase în excursie pentru a marca aniversarea de 18 ani. În a doua fotografie, apare doar fața acestuia.

„Familia ne roagă să distribuim fotografia lui George, persoana dispărută încă de duminică seara în Munţii Bucegi. În ciuda eforturilor susţinute, acesta nu a fost localizat până în prezent, deşi acţiunile de căutare s-au desfăşurat zilnic, cu resurse adaptate permanent condiţiilor din teren”, au arătat reprezentanţii Salvamont Braşov, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

Traseul pe care l-a urmat

Salvamontiștii spun că el a plecat duminică dimineaţa din Poiana Braşov, având ca destinaţie localitatea Bran. Conform datelor, acesta a traversat zona Diham – Tache Ionescu.

Duminică noapte, el a sunat după ajutor și a spus, în limba engleză, că e epuizat, înghețat, și nu mai știe încotro să o ia. Turistul se afla la peste 2.100 de metri altitudine, în zona Văii Țigănești. Salvamontiștii i-au trimis instrucțiuni ca să-l ajute să ajungă la refugiu, dar conexiunea s-a întrerupt.

„Menţionăm că purta geaca din fotografie. Rugăm toate persoanele care l-au văzut sau care deţin orice informaţii relevante să contacteze de urgenţă Salvamont Braşov sau să se adreseze celei mai apropiate secţii de poliţie”, au transmis salvamontiştii.

Scenariul luat în calcul de salvatori

De atunci, tânărul a fost căutat zilnic cu echipamente speciale - inclusiv un elicopter Black Hawk - dar fără rezultat. Urmele lui se opresc în locul unde i-a fost găsit rucsacul, care avea multe echipamente. În cel mai optimist scenariu, turistul ar fi abandonat bagajul, pentru că era greu, și ar fi continuat coborârea.

Echipele de salvamontişti au lucrat încontinuu, utilizând toate mijloacele tehnice disponibile precum dispozitivul de salvare RECCO şi o dronă dotată cu cameră cu termoviziune, menite să îmbunătăţească acoperirea zonelor inaccesibile la sol.

Salvamontişii afirmau că intervenţia este foarte îngreunată de condiţiile meteorologice nefavorabile şi de terenul dificil.

„S-au efectuat sondări în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă rămâne extrem de instabil, cu acumulări masive şi plăci întinse de zăpadă care pot ceda oricând. Până în acest moment, nu au fost identificate elemente suplimentare care să conducă la localizarea persoanei dispărute, iar misiunea continuă în funcţie de evoluţia condiţiilor meteo şi de siguranţa echipelor din teren”, menţiona Salvamont Braşov.

Părinții au aflat de dispariție după ce au localizat telefonul băiatului și au văzut, pe rețelele sociale, că salvatorii îl caută. S-au urcat în primul avion către România și acum așteaptă orice indiciu care poate ajuta la găsirea acestuia. Cu aceeași speranță, familia îi roagă pe oameni să distribuie fotografiile publicate și să ofere orice informații care ar putea fi de folos autorităților.

