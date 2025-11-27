Rucsacul tânărului de 18 ani, dispărut în munții Bucegi, ridică semne de întrebare. „Avea destul de mult echipament în el”

O amplă operațiune de căutare este în desfășurare în Munții Bucegi, unde un tânăr englez de 18 ani a dispărut duminică seara.

Părinții, care abia acum au aflat situația, au ajuns în România, iar salvatorii folosesc drone, câini specializați și un elicopter Black Hawk pentru a-l găsi în condiții meteo extreme.

A plecat pe munte de ziua lui

Familia tânărului dispărut pe munte, după ce el a cerut ajutor spunând că este epuizat, înghețat și dezorientat, nu cunoștea detaliile excursiei sale în România. Călătoria solitară a băiatului ar fi avut ca scop marcarea împlinirii vârstei de 18 ani.

Corespondent PRO TV: „Disperați că nu au nicio veste de la copilul lor, părinții au folosit o aplicație pentru a-i localiza telefonul. Așa au descoperit că se află într-o zonă izolată de lângă Brașov, în România, iar de pe rețelele sociale au aflat că salvatorii îl caută. S-au urcat în primul avion.”

Variantele luate în calcul

În Bucegi, vremea extremă – frig, ninsoare și vânt puternic – face căutările aproape imposibile. De patru zile, salvamontiștii au mobilizat toate resursele disponibile: detectoare pentru căutare în zăpadă, drone cu termoviziune și câini special instruiți să găsească victime pe munte.

Ministerul de Interne a pus la dispoziție un elicopter Black Hawk, care a transportat echipamente și oameni în zone greu accesibile. Dar până acum, niciun indiciu nou. Urmele tânărului se opresc în locul unde i-a fost găsit rucsacul.

Sebastian Marinescu, salvamont Brașov: „Rucsacul avea destul de mult echipament în el: sac de dormit, un cort. Colegii mei au găsit inclusiv hrană de jur împrejur. Deci nu înțelegem ce s-a întâmplat și unde ar fi putut să se ducă.”

În cel mai optimist scenariu, băiatul ar fi abandonat bagajul, pentru că era greu și ar fi continuat coborârea.

Sergiu Frusinoiu, salvator montan: „Eu am căutat cu câinele. Nu am avut decât un mic semnal la un moment dat, dar am sondat acolo, nu era nimic.”

Căutările vor fi intensificate imediat ce vremea va permite reluarea operațiunilor.

Potrivit DSU, echipele au sondat în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă este extrem de instabil, fiind prezente acumulări mari şi zone extinse cu plăci de zăpadă instabilă.

Căutat de patru zile în Bucegi

Băiatul a cerut ajutor în limba engleză, duminică, spunând că este epuizat, înghețat și nu mai știe încotro să o ia. De atunci, legătura s-a pierdut, iar singurele urme găsite sunt rucsacul și câteva obiecte personale.

Salvamontiștii i-au trimis instrucțiuni pentru a încerca să ajungă la refugiu, dar conexiunea s-a întrerupt.

Turistul se afla la peste 2.100 de metri altitudine, în zona Văii Țigănești. Refugiul din apropiere și cabana Mălăiești erau cele mai sigure puncte, dar nu a ajuns la niciunul dintre ele.

