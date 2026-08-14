În acest interval, au fost soluționate peste 760 de dosare de daună, ceea ce înseamnă că, în medie, mai mult de 8 proprietari de autoturisme au fost despăgubiți în fiecare zi pentru avariile produse de fenomenele meteorologice severe, potrivit unui comunicat al UNSAR.

Impactul fenomenelor meteorologice severe asupra autoturismelor continuă să fie semnificativ, numărul incidentelor fiind în creștere în trimestrul al doilea din 2026. În perioada aprilie-iunie 2026, companiile de asigurări membre UNSAR au primit peste 1.000 de notificări de daună pentru autoturisme afectate de furtuni și inundații, ceea ce înseamnă că, în medie, 11 șoferi au raportat în fiecare zi pagube provocate de astfel de fenomene.

Furtunile și inundațiile, o amenințare reală pentru autoturisme

Grindina, acumulările de apă, inundațiile sau obiectele luate de vânt pot provoca avarii importante, cu un impact considerabil asupra bugetului proprietarilor, atrag atenția asigurătorii. „Despăgubirile achitate în baza polițelor CASCO reflectă impactul financiar semnificativ pe care furtunile și inundațiile îl pot avea și asupra proprietarilor de autoturisme. O poliță aleasă corect ne poate ajuta să gestionăm mai ușor un incident și să ne continuăm călătoria fără grija unor costuri neprevăzute semnificative”, a declarat Alexandru Ciuncan, Președinte & Director General al UNSAR.

Recomandări pentru proprietarii de autoturisme

Reprezentanții UNSAR îi sfătuiesc pe proprietarii de autoturisme ca, înainte de plecarea în concediu, să verifice dacă polița CASCO acoperă pagubele provocate de calamitățile naturale, dar și dacă beneficiază de servicii de asistență rutieră, precum depanarea, tractarea ori, după caz, o mașină la schimb.

Polița CASCO este o asigurare facultativă, care, în funcție de produsul ales și de condițiile contractuale, poate acoperi pagubele provocate de accidente rutiere, furt sau tentativă de furt, vandalism, incendiu, explozie, grindină, furtuni, inundații, căderi de copaci ori de alte obiecte, impactul cu animale, avarierea geamurilor și alte daune accidentale.

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), înființată în 1994, reprezintă 23 de companii de profil cu o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.