Pe Faleza din fața Comandamentului Flotei, vineri au loc repetițiile generale.

Corespondent PROTV: „Este o atmosferă de sărbătoare pe litoral. Repetițiile pentru Ziua Marinei vor începe în câteva minute, chiar aici, pe Faleza Cazinoului din Constanța. Va fi practic o simulare pentru ce urmează mâine dimineață, de Ziua Marinei Române. Vremea ține cu noi – temperatura este plăcută, doar vântul își cam face simțită prezența. Navele și ambarcațiunile care vor participa la exercițiu sunt deja în dispozitiv, în apropierea Portului Constanța. Le putem vedea și acum de pe faleză. 3.500 de militari români și străini, cu 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave militare și civile vor face spectacol atât pe mare, cât și pe uscat. La festivitățile dedicate Zilei Marinei sunt așteptați 5.000 de oameni. De altfel, va fi cel mai aglomerat weekend de până acum pe litoral. Specialiștii în turism spun că în jur de 200.000 de turiști vor fi zilele acestea în stațiunile de la noi. Deja în sudul litoralului se circulă bară la bară, așa că înarmați-vă cu răbdare. Ziua Marinei va fi sărbătorită sâmbătă, începând cu ora 10:00, în fața Comandamentului Flotei.”