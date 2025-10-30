Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO

Toamna aduce inundații periculoase în Spania. În comunitatea sudică Andalusia, viiturile provocate de precipitațiile neobișnuit de abundente au pătruns în autobuze, dar și în numeroase clădiri – inclusiv într-un spital din Sevilla.

Pe de altă parte, miercuri seară, rudele, dar și familia regală a Spaniei au participat la o ceremonie emoționantă de comemorare a celor care au pierit, acum un an, în inundațiile catastrofale din Valencia.

În Sevilla, într-o singură oră, au căzut peste 25 de litri de apă pe metru pătrat. A plouat, într-o zi, cât se înregistrează normal în aproape trei luni, în regiune. Apa a transformat străzile în râuri, a pătruns în mijloacele de transport în comun și în subsolurile locuințelor.

Ploile au inundat inclusiv un spital din Sevilla, iar personalul medical s-a mobilizat pentru a îndepărta apa. Au fost inundații și în orașul Huelva. Universitatea din localitate a suspendat cursurile, iar o școală a cerut ajutorul pompierilor pentru a-i evacua pe copiii din clasele mici.

Autoritățile locale au decretat miercuri cod roșu de vreme rea și le-au cerut localnicilor să-și limiteze deplasările. Tot ieri s-a împlinit un an de la inundațiile care au făcut prăpăd în Valencia.

La o ceremonie organizată în memoria victimelor, familiile au dat frâu liber durerii și frustrării.

Oamenii au cerut încă o dată demisia liderului regiunii, Carlos Mazón, acuzat că nu a luat suficiente măsuri pentru a avertiza populația, înainte ca râurile umflate de ploile torențiale să măture totul în cale. Dar, în semn de respect, la apariția regelui și reginei, în sală s-a lăsat liniștea.

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei: „Am încercat să mă pun în locul vostru, să-mi imaginez ce aș putea să vă spun. Însă cuvintele perfecte nu există. Cunosc însă un sentiment sincer de durere care mă unește de voi, de familiile îndoliate și de toți cei care au pierdut pe cineva drag.”

Andrea Ferrari Canut, fiica victimei: „A trecut un an, un an din momentul în care apa a spulberat totul: străzile, casele, viețile celor care au plecat, dar și ale celor care au rămas. Inundațiile au schimbat istoria localităților și regiunii noastre, dar, cu siguranță, și a oamenilor care trăiesc aici.”

Viiturile au făcut un dezastru ale cărui urme încă se văd peste tot, în regiunea Valencia. 230 de oameni au pierit. Mulți s-au înecat în propriile mașini, din cauza puhoaielor uriașe. Iar nouă români și-au pierdut viața. Trei dintre ei au fost găsiți morți în garajul familiei, iar alți doi au pierit înecați, după ce au încercat zadarnic să se salveze legându-se de acoperișul furgonetei lor.

