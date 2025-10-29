Digurile de pe malul Dunării, afectate de cârtițe, șoareci și vulpi. Localitățile din zonă, în pericol de inundații

Digurile de pe malul Dunării sunt amenințate nu doar de ape, ci și de diferite animale. Schimbările climatice au dus la o înmulțire necontrolată a cârtițelor, șoarecilor sau vulpilor, care sapă galerii și slăbesc structura de rezistență.

Specialiștii avertizează că există riscul de inundații, dacă nu se intervine rapid.

Digurile sunt verificate la pas, pentru a observa zonele unde animalele au făcut probleme. Unele șanțurile ating și 4 metri adâncime și sunt făcute în mare parte de cârtițe. Acestea sunt protejate prin lege.

Muncitor: Este un tranșeu, este o gaură de hârciog, care este destul de mare, nu știu exact câți centimetri. Se duce pe dig.

Ioana Grecu, chimistă: Și hârciogii, și veverițele — să știți că și veverița face gaură, și șobolanul. Șacalii ne fac mari probleme. Acum, când este umezeală, nu sapă foarte mult, sapă mai ales când este uscăciune, atunci caută umezeală. Față de anii trecuți, s-au înmulțit cu 15–20% rozătoarele.

Pericol de inundații

Autoritățile au deratizat zona și au pus plăcuțe de avertizare. Substanțele pot fi periculoase pentru animalele domestice.

Dacă nu se intervenea, riscul de inundații creștea. Astfel, localitățile de pe lângă Dunăre ar fi fost amenințate.

Cristinel Negreanu, inginer-șef la Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj: Acum o să vină perioada de iarnă. Sperăm să vină precipitații, să crească debitul de apă, și nu ne dorim să existe o infiltrație la baza digului, cumva în interiorul digului.

Pe porțiunea românească a fluviului sunt aproximativ 1.200 de kilometri de diguri cu rol de apărare împotriva inundațiilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













