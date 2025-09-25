Cod galben de vânt puternic în București și mai multe județe. Rafalele vor fi de 65 km/h

Un cod galben de vânt puternic este valabil joi în București și mai multe județe ale țării. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 65 km/h.

În perioada 25 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21, vremea se va răci accentuat în toată ţara (temperaturi cu aproximativ 10...15 grade mai scăzute decât în zilele precedente), potrivit ANM.

Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.

Pentru ziua de joi a fost emisă o avertizare cod galben.

„Pe parcursul zilei de joi (25 septembrie), în judeţele Caraş-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul Bucureşti, vestul judeţului Ialomiţa şi pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h”, a transmis ANM.

Ulterior, în intervalul 25 septembrie, ora 21 – 26 septembrie, ora 21, în judeţul Caraş-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55...65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80...100 km/h. Vântul va avea intensificări şi pe litoral, iar rafalele vor atinge 50...65 km/h.

Până sâmbătă seara (27 septembrie) vântul va continua să aibă intensificări în judeţul Caraş-Severin, cu viteze la rafală de până la 60...65 km/h.

