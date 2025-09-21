ANM a emis o avertizare de Cod galben de vânt puternic în Timiș. Rafalele ating 70 km/h în mai multe localităț

Vremea
21-09-2025 | 12:51
Vânt
Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică o avertizare nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului valabilă în mai multe localităţi din judeţul Timiş, până în jurul orei 17:30.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit meteorologilor, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h.

Localităţile vizate de Cod galben sunt: Jimbolia, Deta, Gătaia, Săcălaz, Ciacova, Lenauheim, Peciu Nou, Cărpiniş, Comloşu Mare, Teremia Mare, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc, Giulvăz, Uivar, Moraviţa, Voiteg, Ghilad, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Giera.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Sursa: Agerpres

Etichete: vant, anm,

Dată publicare: 21-09-2025 12:51

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Vremea azi, 21 septembrie. Temperaturile sunt în ușoară creștere, însă sunt și zone în care se simte răcoare
Vremea
Vremea azi, 21 septembrie. Temperaturile sunt în ușoară creștere, însă sunt și zone în care se simte răcoare

Duminică, atmosfera va fi însorită în toată țara și temperaturile continuă să crească ușor în majoritatea zonelor. Cel mai cald o să fie în Banat și în sud-vestul Olteniei – 32 de grade, iar cel mai răcoros pe litoral – 23 de grade.

Ce spun istoricii despre rămășițele construcțiilor descoperite sub planșeul Unirii. Sunt de pe vremea domnitorului Cuza
Stiri actuale
Ce spun istoricii despre rămășițele construcțiilor descoperite sub planșeul Unirii. Sunt de pe vremea domnitorului Cuza

Șantierul de la Piața Unirii riscă să se transforme într-unul arheologic, după ce muncitorii care lucrează la planșeu au dat peste ziduri vechi.

Cum va fi vremea la finalul lunii septembrie. Temperaturi de până la 30 de grade și ploi temporare în mai multe regiuni
Vremea
Cum va fi vremea la finalul lunii septembrie. Temperaturi de până la 30 de grade și ploi temporare în mai multe regiuni

Variaţiile de temperatură, cu medii maxime cuprinse între 20 şi 30 de grade, şi ploile temporare în majoritatea regiunilor vor caracteriza din punct de vedere meteorologic intervalul următoarelor două săptămâni (15 - 28 septembrie).

Recomandări
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă
Stiri externe
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă

Regatul Unit şi Portugalia vor recunoaşte oficial duminică statul Palestina, în pofida presiunilor puternice din partea Statelor Unite şi a Israelului, înainte de sosirea şefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.

Zelenski a impus sancțiuni candidaților pro-ruși la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cine sunt cei vizați
Stiri externe
Zelenski a impus sancțiuni candidaților pro-ruși la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cine sunt cei vizați

Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancţiuni împotriva politicienilor pro-ruşi din ţara vecină, informează dpa.

Protest violent împotriva imigrației în Țările de Jos. Mii de manifestanți s-au ciocnit cu forțele de ordine
Stiri externe
Protest violent împotriva imigrației în Țările de Jos. Mii de manifestanți s-au ciocnit cu forțele de ordine

Violențe și haos, sâmbătă, la o demonstrație organizată de extrema dreaptă din Olanda, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile generale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28