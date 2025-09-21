ANM a emis o avertizare de Cod galben de vânt puternic în Timiș. Rafalele ating 70 km/h în mai multe localităț
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică o avertizare nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului valabilă în mai multe localităţi din judeţul Timiş, până în jurul orei 17:30.
Potrivit meteorologilor, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h.
Localităţile vizate de Cod galben sunt: Jimbolia, Deta, Gătaia, Săcălaz, Ciacova, Lenauheim, Peciu Nou, Cărpiniş, Comloşu Mare, Teremia Mare, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc, Giulvăz, Uivar, Moraviţa, Voiteg, Ghilad, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Giera.
Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.