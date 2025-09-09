Cod galben de inundații în 11 județe. Hidrologii avertizează asupra scurgerilor versanților și viiturilor rapide

Stiri actuale
09-09-2025 | 11:29
ploaie
Shutterstock

Hidrologii au emis, marţi, un cod galben de inundaţii, valabil de la ora 12.00 la ora 24.00, pe râuri din 11 judeţe ale ţării. Potrivit hidrologilor, în acest interval sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

autor
Sabrina Saghin

În acest context, specialiştii recomandă populaţiei să manifeste prudenţă, să evite deplasările în zonele cu risc de inundaţii, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate şi să îşi protejeze bunurile din gospodării.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A) anunţă că, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, a emis un cod galben de inundaţii valabil marţi, 9 septembrie, între orele 12:00 şi 24:00.

Astfel, vor fi afectate râuri din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Harghita, Mureş, Suceava, Neamţ şi Bacău, unde sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, precizează hidrologii.

Citește și
Vremea perfectă i-a surprins pe turiștii din Brașov, în ciuda prognozelor de ploi la munte: „E absolut excepțional”
Vremea azi, 9 septembrie. Temperaturile se mențin ridicate, însă apar ploi și instabilitate termică în unele zone ale țării

În acest context, specialiştii recomandă populaţiei să manifeste prudenţă, să evite deplasările în zonele cu risc de inundaţii, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate şi să îşi protejeze bunurile din gospodării.

De asemenea, este recomandată respectarea instrucţiunilor autorităţilor locale şi urmărirea permanentă a comunicatelor oficiale.

Sursa: News.ro

Etichete: inundatii, viituri, INHGA,

Dată publicare: 09-09-2025 11:29

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Temperaturile rămân ridicate, dar încep ploile. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Vremea
Temperaturile rămân ridicate, dar încep ploile. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul 08.09.2025 - 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei.

Vremea azi, 9 septembrie. Temperaturile se mențin ridicate, însă apar ploi și instabilitate termică în unele zone ale țării
Vremea
Vremea azi, 9 septembrie. Temperaturile se mențin ridicate, însă apar ploi și instabilitate termică în unele zone ale țării

Marți se răcește în nord-vest și în centru pe unde se înnorează și vor fi perioade cu averse zgomotoase. În schimb, în ținuturile sudice vremea se menține frumoasă și călduroasă și se mai ating 32, 33 de grade.

Vremea azi, 8 septembrie. Temperaturile ajung la 33 de grade, însă vor fi averse și descărcări electrice în unele zone
Vremea
Vremea azi, 8 septembrie. Temperaturile ajung la 33 de grade, însă vor fi averse și descărcări electrice în unele zone

Luni avem încă o zi caldă pentru luna septembrie în majoritatea zonelor. În vestul și în sudul țării se vor înregistra 33 de grade. În a doua parte a zilei apar ploi zgomotoase în Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat în vestul și în sudul României.

Recomandări
Primele imagini cu fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova adus la DIICOT. Alexandru Bălan e acuzat de trădare
Stiri Justitie
Primele imagini cu fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova adus la DIICOT. Alexandru Bălan e acuzat de trădare

Un fost șef din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost transferat spre sediul DIICOT din Capitală, pentru a fi audiat.

Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în doi-trei ani
Stiri Politice
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în doi-trei ani

Premierul Ilie Bolojan s-a declarat convins că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua reformele pentru stabilizarea bugetului de stat. Șeful Executivului estimează că rezultatele măsurilor se vor vedea în anii următori.

SUA se retrag din lupta internațională împotriva dezinformării. Nu mai colaborează cu Europa, inclusiv cu România
Stiri externe
SUA se retrag din lupta internațională împotriva dezinformării. Nu mai colaborează cu Europa, inclusiv cu România

Statele Unite au anunțat că renunță la colaborarea cu țările europene, inclusiv România, în eforturile comune de combatere a dezinformării propagate de state precum Rusia, China și Iran. Decizia se resfrânge mai ales asupra rețelelor sociale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Septembrie 2025

03:12:18

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28