Cod galben de ploi torențiale și descărcări electrice în mai multe zone din țară. Există risc de inundații

12-09-2025 | 10:42
furtuna bucuresti
Inquam Photos / Octav Ganea

Cod galben de ploi torențiale și descărcări eelctrice în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei, vineri, până la ora 22:00.

Lorena Mihăilă

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri dimineaţă, a tenţionare meteorologică de averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoţite de descărcări electrice, până vineri la ora 22.00, în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei.

cod galben

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 25...30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp.

palatul parlamentului
Incident neobișnuit la Parlament. Surse: O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite. Era pe o listă AUR

ANM precizează că până la ora 2.00, în noaptea de vineri spre sâmbătă, vor fi perioade cu ploi care vor avea şi caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a ţării, precum şi în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantităţile de apă vor fi de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 12-09-2025 10:42

Accident între o mașină și un autobuz, la Suceava. Victimele, încarcerate
Stiri actuale
Accident între o mașină și un autobuz, la Suceava. Victimele, încarcerate

Un accident grav a avut loc joi seara, pe un bulevard intens circulat din Suceava. O mașină în care se aflau două persoane și un autobuz s-au ciocnit.

Tâlharul binevoitor, la Galați. A ajutat o bătrână să urce cu cumpărăturile, apoi i-a smuls cerceii din ureche
Stiri actuale
Tâlharul binevoitor, la Galați. A ajutat o bătrână să urce cu cumpărăturile, apoi i-a smuls cerceii din ureche

Jaf în plină zi într-un bloc din Galați. Un individ i-a furat unei femei de 75 de ani cerceii de aur de la ureche și a dispărut. Înainte de a comite furtul, bărbatul a ajutat-o să urce căruciorul de cumpărături până la ușa apartamentului.

„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă
Stiri externe
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă

Rusia şi Belarus, vor începe, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

