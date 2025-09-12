Cod galben de ploi torențiale și descărcări electrice în mai multe zone din țară. Există risc de inundații

Cod galben de ploi torențiale și descărcări eelctrice în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei, vineri, până la ora 22:00.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri dimineaţă, a tenţionare meteorologică de averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoţite de descărcări electrice, până vineri la ora 22.00, în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei.

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 25...30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp.

ANM precizează că până la ora 2.00, în noaptea de vineri spre sâmbătă, vor fi perioade cu ploi care vor avea şi caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a ţării, precum şi în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantităţile de apă vor fi de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

