CNAIR: Sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud, pe A7
Românii vor putea circula pe autostradă de la București la Pașcani din 2026, a anunțat directorul CNAIR, Cristian Pistol.
„Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focşani - Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu prim - ministrul, Ilie Bolojan, şi cu ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban. Stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe primele două loturi (Focşani - Domneşti Târg şi Domneşti Târg - Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni - Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%. În acest ritm, sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud (50 km)", a notat Pistol pe Facebook.
Potrivit sursei citate, finalizarea în termen a lucrărilor pe acest tronson de autostradă (96 km) ca şi pe tronsonul vecin (Bacău - Paşcani) este foarte importantă atât pentru asigurarea continuităţii pe coridorul 9 Pan-european cât şi pentru dezvoltarea economică a Moldovei.
„Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de aproximativ 390 km (A7 - A3)", a adăugat şeful CNAIR.
Lucrările pe cele şase loturi dintre Focşani şi Paşcani, contractate de constructorul român UMB, sunt finanţate prin PNRR.
22-08-2025 11:28