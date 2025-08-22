CNAIR: Sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud, pe A7

Stiri actuale
22-08-2025 | 11:58
autostrada a7
PRO TV

Românii vor putea circula pe autostradă de la București la Pașcani din 2026, a anunțat directorul CNAIR, Cristian Pistol.

autor
Ioana Andreescu

„Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focşani - Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu prim - ministrul, Ilie Bolojan, şi cu ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban. Stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe primele două loturi (Focşani - Domneşti Târg şi Domneşti Târg - Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni - Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%. În acest ritm, sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud (50 km)", a notat Pistol pe Facebook.

Potrivit sursei citate, finalizarea în termen a lucrărilor pe acest tronson de autostradă (96 km) ca şi pe tronsonul vecin (Bacău - Paşcani) este foarte importantă atât pentru asigurarea continuităţii pe coridorul 9 Pan-european cât şi pentru dezvoltarea economică a Moldovei.

„Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de aproximativ 390 km (A7 - A3)", a adăugat şeful CNAIR.

Lucrările pe cele şase loturi dintre Focşani şi Paşcani, contractate de constructorul român UMB, sunt finanţate prin PNRR.

Citește și
adolescenti accident A1
Moartea șocantă a celor doi tineri loviți de un camion pe autostrada București-Pitești ascunde o dramă teribilă
Noi reguli în sistemul sanitar. Spitalele private, bune de plată dacă transferă nejustificat pacienți la stat

Sursa: Agerpres

Etichete: autostrada, moldova, lucrari,

Dată publicare: 22-08-2025 11:28

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste, pe A1, se revoltă. DGASPC: „Ce iubire la 13 ani, cu unul de 18... Nu există”
Stiri actuale
Rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste, pe A1, se revoltă. DGASPC: „Ce iubire la 13 ani, cu unul de 18... Nu există”

În timp ce ancheta își urmează cursul, familiile îi înmormântează pe cei doi îndrăgostiți care au sărit în fața unui camion pe autostrada București-Pitești, pentru că nimeni nu le-ar fi acceptat povestea de iubire.

Moartea șocantă a celor doi tineri loviți de un camion pe autostrada București-Pitești ascunde o dramă teribilă
Stiri actuale
Moartea șocantă a celor doi tineri loviți de un camion pe autostrada București-Pitești ascunde o dramă teribilă

Anchetatorii au vorbit cu rudele celor doi tineri și spun că victimele, o fată de 14 ani și un băiat de 18, s-au sinucis.

Tinerii îndrăgostiți care s-au sinucis pe A1 nu încălcau legea cu relația lor. „Credea că ajunge la pușcărie. S-a învinețit”
Stiri actuale
Tinerii îndrăgostiți care s-au sinucis pe A1 nu încălcau legea cu relația lor. „Credea că ajunge la pușcărie. S-a învinețit”

Moartea șocantă a celor doi tineri loviți de un TIR pe autostrada București-Pitești ascunde o dramă teribilă. Anchetatorii au vorbit, cu rudele și spun că victimele, o fată de 14 ani și un băiat de 18, s-au sinucis.

Recomandări
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin
Stiri externe
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o "capcană" în care preşedintele rus Vladimir Putin "vrea să cădem".

ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ
Vremea
ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și atenționări meteorologice valabile în cursul zilei de vineri, 22 august, ce vizează o mare parte a țării.

Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală
Stiri Politice
Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală

Premierul Ilie Bolojan a declarat că partidele din coaliţie au discutat de două ori despre organizarea alegerilor din Capitală şi că, în principiu, au convenit ca acestea să aibă loc în luna noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 August 2025

43:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12