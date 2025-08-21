Rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste, pe A1, se revoltă. DGASPC: „Ce iubire la 13 ani, cu unul de 18... Nu există”

În timp ce ancheta își urmează cursul, familiile îi înmormântează pe cei doi îndrăgostiți care au sărit în fața unui camion pe autostrada București-Pitești, pentru că nimeni nu le-ar fi acceptat povestea de iubire.

Georgiana avea 14 ani, iar Ionuț 18. Păcat de tinerețea lor, spun rudele, care arată cu degetul spre autoritățile, care monitorizau fata. Specialiștii spun, însă, că tragedia este rezultatul unui cumul de factori, iar responsabili ar fi atât părinții, cât și reprezentanții statului și mediul în care trăiau.

Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

Rudele celor doi îndrăgostiți care au murit îmbrățișați își îneacă în lacrimi suferința și caută vinovații pentru această dramă. Funcționarii de la primăria localității în care locuia fata și cei de la Direcția pentru Protecția Copilului sunt primii indicați.

Mama Georgianei: Când au venit dânșii mi-a spus 'mami, să nu mă lași să mă ia de lângă tine...', 'nu te lasă măicuța ta'. Între timp, când au ajuns în curte pe primul plan mi-au zis că am vândut fata, așa ne-au spus că îl vor duce la pușcărie...

Reporter: Cine?

Mama Georgianei: Protecția Copilului din Giurgiu. Ei sunt singurii responsabili. Dacă ei nu veneau și nu spuneau 'vă luăm copilul', ea nu auzea asta.

Mătușa lui Ionuț: „Erau doi tineri îndrăgostiți cu visuri cu speranțe și pur și simplu s-au săturat. N-au vrut să mai continue cu du-te-vino ăsta... Noi am încercat să îi ținem și la noi... doar ca noi nu voiam ca fata să aibă probleme...”.

Un mesaj trimis de băiat unui prieten confirma varianta ca era speriat de presiunile făcute de autorități.

Relația copiilor era monitorizata de cei de la DGASPC. Angajatele direcției au făcut două vizite și neagă acuzațiile. Conducerea instituției afirmă că părinții fetei n-ar fi trebuit să îi permită să aibă o relație cu un băiat major.

Vișinel Bălan, director DGASPC Giurgiu: Ce iubire la 13 ani... cu unul de 18 ani... nu există așa ceva.

Reporter: Au fost amenințați părinții de către angajații DGASPC?

Vișinel Bălan: Nu. Cu siguranță li s-a pus în vedere părinților că așa prevede legislația dacă vorbim de neglijare. Eu trebuie să te anunț că dacă tu neglijezi copilul eu trebuie să îl instituționalizez până se ia o altă decizie. Era cazul de instituționalizare a minorei. Din rapoartele citite nu se impunea instituționalizare. Din analiza mea, nu DGASPC trebuie tras la răspundere, trebuie să vedem familia cum a gestionat această situație.

Specialiștii spun că un cumul de factori a dus la această tragedie.

Gelu Duminică, sociolog: Ceea ce au primit copiii ăștia de la toți din jur a fost mai degrabă întuneric, nu lumină, nu speranță.

Reporter: Sunt copiii de vină?

Gelu Duminică: Poate.

Reporter: Dar ce vină au avut?

Gelu Duminică: Că s-au îndrăgostit.

Reporter: Sunt de vină instituțiile?

Gelu Duminică: Cu siguranță, da. Însă și ele sunt făcute tot din oameni. Care nu au învățat să lucreze altfel. Iar educația la noi se face cu parul. Cu amenințarea. Baubaul ăsta, de data asta a fost instituția de plasament. A fost pușcăria. Copiii au reacționat cum au știut ei. Și atunci, singura ieșire în, cum să spun eu, inocența lor, a fost să fie împreună în nemurire.

Deocamdată, spun polițiștii, deși cele mai multe indicii confirmă varianta sinuciderii, în acest caz dosarul penal este deschis pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă. Rămâne de văzut ce va decide procurorul după audierea tuturor persoanelor implicate și în ce măsură se va stabili dacă funcționarii statului au comis sau nu vreun abuz sau au dat dovadă de neglijență care să fi condus către acest final tragic al celor doi îndrăgostiți.

