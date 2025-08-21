Moartea șocantă a celor doi tineri loviți de un camion pe autostrada București-Pitești ascunde o dramă teribilă

Anchetatorii au vorbit cu rudele celor doi tineri și spun că victimele, o fată de 14 ani și un băiat de 18, s-au sinucis.

Cei doi se cunoscuseră pe o reţea de socializare şi începuseră o relaţie de dragoste și erau speriați că puteau fi despărțiti de autorități din cauza diferenței de vârstă, spun acum părinții lor.

Însă, potrivit legii, băiatul putea fi acuzat de viol numai dacă diferența de vârsta între ei era de cinci ani.

Cei doi tineri trăiau o poveste de dragoste din luna aprilie, când pentru a fi împreună, fata a fugit de acasă la Râmnicu Sărat, unde locuia băiatul. La vremea aceea, părinții ei s-au speriat că a dispărut copila și au mers la poliție să reclame acest lucru.

Cristina Stoicea, mama fetei: „Ne-au ajutat, i-am căutat și i-au găsit, ne-am întors acasă, am fost de acord cu ei”.

Din momentul în care autoritățile au intrat pe fir, la casa fetei veneau periodic reprezentanți ai DGASPC Giurgiu și ai primăriei locale ca să facă verificări. Iar băiatul locuia pe ascuns în casă cu fata, pentru că nu au vrut să se despartă.

Cristina Stoicea, mama fetei: „Le era frică, s-a învinețit. Îi era frică că ea ajunge la casa de copii și el la pușcărie”.

Tot de teamă, părinții fetei insistau ca băiatul să se întoarcă la Râmnicu Sărat, ca să nu fie surprins de autorități și să ajungă la închisoare. Discuțiile s-au repetat și în ziua incidentului, iar părinții fetei spun că au simțit că urmează să se întâmple ceva rău.

Pe de altă parte, deși părinții spun acum după tragedie că erau de acord cu relația dintre cei doi, vecinii susțin că mama se certa frecvent cu iubitul fetei.

Adolescenții s-au înșelat. Conform legii, este deschis dosar penal și constituie infracțiune relația dintre un minor și un major atunci când diferența dintre cei doi e mai mare de 5 ani. În acest caz însă nu era așa. În plus, Poliția spune că nu exista nicio anchetă în desfășurare pe numele celor doi. Fata împlinise 14 ani în urmă cu câteva zile, pe 14 august, iar băiatul avea 18 ani.

Ce spune primarul din comuna Crevedia Mare din judeţul Giurgiu, unde locuia fata

Primarul din Crevedia Mare, Daniel Badea, afirmă că a aflat despre situaţie de la DGASPC Giurgiu, care a fost anunţată de DGASPC Buzău, în urma unei informări a Poliţiei.

Fata locuia în comuna Crevedia Mare din judeţul Giurgiu, acolo unde tânărul venise după ea.

”Am fost informaţi de DGASPC Giurgiu, care la rândul lor au fost informaţi de DGASPC Buzău, iar DGASPC Buzău a fost sesizată de IPJ Buzău. Din informaţiile pe care le-am pus cap la cap în urma anchetei, fata avea un dialog cu un tânăr de 19 ani din Râmnicu Sărat pe Instagram, iar în luna mai a plecat de acasă. Părinţii au sesizat lipsa ei la Poliţie şi cei de la Poliţie au identificat faptul că tânăra, în vârstă de 13 ani şi jumătate la acea vreme, locuieşte la adresa băiatului, care avea 19 ani. Din oficiu, IPJ s-a sesizat, fiind vorba de un viol”, a declarat, pentru News.ro, primarul comunei Crevedia Mare, Daniel Badea.

El a precizat că, după ce autoritatea locală a fost informată de situaţie, au urmat mai multe verificări, adolescenta şi familia sa fiind chemate la sediul Primăriei.

”În plus, s-au făcut şi rapoarte săptămânale de monitorizare, s-a mers pe teren la domiciliul familiei. În discuţiile pe care le-am avut cu părinţii acesteia le-am semnalat că nu e în regulă ce se întâmplă şi faptul că, din discuţiile pe care noi le-am avut, am simţit, cumva, că ei sunt de acord, în ideea în care au menţionat inclusiv că tinerei i-a fost făcut un test de sarcină şi nu este gravidă. M-am revoltat în acel moment şi i-am amintit că e un copil, le-am pus în vedere ca legătura dintre cei doi să nu mai existe şi să nu fie primit aici”, a subliniat edilul.

El a arătat că de fiecare dată când s-au făcut anchete sociale la domiciliul familiei fetei, tânărul care aparent locuia acolo nu era prezent.

”Într-o zi, săptămânile trecute, l-am văzut pe tânăr certându-se cu mama fetei în staţia din faţa Primăriei, unde a venit şi Poliţia, şi mama era revoltată de faptul că mai întreţine încă unul în plus şi nu are un venit şi atunci am dedus faptul că el locuieşte acolo. În ziua următoare a venit şi Protecţia Copilului, am mers şi noi, ca unitate tutelară. Nu a fost găsit la domiciliu tânărul. Nu ştiu dacă au existat conflicte în familie. Ce pot să deduc este că s-au sinucis”, a subliniat primarul Daniel Badea.

El a precizat că adolescenta era înscrisă la şcoală, însă avea un absenteism ridicat. Ea fusese integrată într-un program de consiliere psihologică, iar în ultimele două săptămâni ale anului şcolar mersese şi reuşise să îşi încheie situaţia şcolară şi să promoveze clasa.

Daniel Badea a arătat că familia fetei nu era cunoscută ca având probleme. Fata de 14 ani era cea mai mică dintre patru fraţi, mai având doi fraţi care sunt majori şi o soră de 17 ani.

