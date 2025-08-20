Tinerii îndrăgostiți care s-au sinucis pe A1 nu încălcau legea cu relația lor. „Credea că ajunge la pușcărie. S-a învinețit”

Moartea șocantă a celor doi tineri loviți de un TIR pe autostrada București-Pitești ascunde o dramă teribilă. Anchetatorii au vorbit, cu rudele și spun că victimele, o fată de 14 ani și un băiat de 18, s-au sinucis.

Aveau o relație de dragoste și erau speriați că puteau fi despărțiti de autorități din cauza diferenței de vârstă, spun acum părinții lor. Însă potrivit legii băiatul putea fi acuzat de viol numai dacă diferența de vârsta între ei era de 5 ani.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Cei doi tineri trăiau o poveste de dragoste din luna aprilie, când pentru a fi împreună, fata a fugit de acasă la Râmnicu Sărat, unde locuia băiatul. La vremea aceea, părinții ei s-au speriat că a dispărut copila și au mers la poliție să reclame acest lucru.

Cristina Stoicea, mama fetei: „Ne-au ajutat, i-am căutat și i-au găsit, ne-am întors acasă, am fost de acord cu ei”.

Din momentul în care autoritățile au intrat pe fir, la casa fetei veneau periodic reprezentanți ai DGASPC Giurgiu și ai primăriei locale ca să facă verificări. Iar băiatul locuia pe ascuns în casă cu fata, pentru că nu au vrut să se despartă.

Cristina Stoicea, mama fetei: „Le era frică, s-a învinețit. Îi era frică că ea ajunge la casa de copii și el la pușcărie”.

Tot de teamă, părinții fetei insistau ca băiatul să se întoarcă la Râmnicu Sărat, ca să nu fie surprins de autorități și să ajungă la închisoare. Discuțiile s-au repetat și în ziua incidentului, iar părinții fetei spun că au simțit că urmează să se întâmple ceva rău.

Pe de altă parte, deși părinții spun acum după tragedie că erau de acord cu relația dintre cei doi, vecinii susțin că mama se certa frecvent cu iubitul fetei.

Adolescenții s-au înșelat. Conform legii, este deschis dosar penal și constituie infracțiune relația dintre un minor și un major atunci când diferența dintre cei doi e mai mare de 5 ani. În acest caz însă nu era așa. În plus, Poliția spune că nu exista nicio anchetă în desfășurare pe numele celor doi. Fata împlinise 14 ani în urmă cu câteva zile, pe 14 august, iar băiatul avea 18 ani.

