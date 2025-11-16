Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație

Clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie generală, susţine că sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, dar autorizaţia sanitară era în curs de finalizare.

Lorena Mihăilă

De asemenea, clinica susţine că sediul respectiv era echipat cu toată aparatura şi materialele necesare.

În decursul zilei de duminică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că anestezia generală a fost făcută într-un mediu în care nu erau respectate normativele minime prevăzute de lege.

Medicii nu au fost informați

„Sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, însă autorizaţia sanitară era în curs de finalizare. Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparţine conducerii. Personalul medical nu a fost informat că autorizaţia nu era încă emisă şi nu a avut nicio implicare în acest proces. În ceea ce priveşte dotările, confirmăm că locaţia era echipată cu toată aparatura şi materialele medicale necesare, conforme cerinţelor legale în vigoare”, au anunţat, duminică, prin avocat, reprezentanţii Crystal Dental Clinic, unitate medicală în care fetiţa de doi ani a murit după o anestezie generală.

Reprezentanţii clinicii stomatologice au confirmat că activitatea în acel sediu a fost suspendată imediat, iar tratamentele pacienţilor au fost relocate în celelalte clinici Crystal Dental Clinic, care sunt complet autorizate.

Cauza medicală a incidentului este în curs de investigare de către instituţiile abilitate – medicină legală, organele de anchetă şi Colegiul Medicilor. În acest moment, nu există nicio concluzie oficială care să lege situaţia administrativă de cauza medicală a decesului. Pe durata intervenţiei de urgenţă, întreg personalul medical a acţionat cu un singur obiectiv: salvarea pacientei. Nu au fost chemate persoane din exterior. Singurul nostru interes este aflarea adevărului. Crystal Dental Clinic SRL cooperează integral cu toate autorităţile şi pune la dispoziţie toate documentele solicitate”, a precizat sursa citată.

Conducerea clinicii stomatologice a anunţat că a început o anchetă internă.

„Am iniţiat o analiză internă completă pentru a stabili: cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării, unde au existat vulnerabilităţi administrative, ce măsuri trebuie implementate pentru a preveni repetarea unei astfel de situaţii.Această analiză vizează exclusiv procedurile administrative şi nu personalul medical”, au precizat reprezentanţii clinicii stomatologice.

Clinica are activitatea suspendată

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că activitatea clinicii de stomatologie din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezieă este suspendată, având în vedere ancheta care se desfăşoară în prezent. 

„Clinica este în momentul de faţă suspendată în conjunctura anchetei care se întâmplă acolo. După ce voi vedea raportul final, cu siguranţă că voi lua o decizie administrativă, dar fără a interveni în ancheta care se află în desfăşurare” a declarat Alexandru Rogobete, duminică, într-o conferinţă de presă.

El a menţionat că în clinica unde a avut loc anestezia generală nu erau respectate normativele minime prevăzute de lege.

„Vă spun cu certitudine că în acel spaţiu în care a avut loc anestezia generală nu erau respectate normativele minimale aşa cum sunt prevăzute ele în legislaţie. Nu existau echipamentele şi dotarea minimă necesară pentru a putea desfăşura o anestezie generală în condiţii de siguranţă. Pentru a clarifica puţin lucrurile, această clinică are două sedii. Pentru primul sediu, cel mai vechi sediu, lucrurile sunt în regulă, există dotarea minimală, drept dovadă că timp de 11 ani au avut activitate medicală acolo şi nu au existat astfel de incidente. Iar sediul nou în care a avut loc această dramă nu corespunde şi nu respectă dotările minimale pentru a funcţiona în condiţii de siguranţă”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

