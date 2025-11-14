Elementul important aflat la necropsia fetiței de doi ani decedată după anestezie, la o clinică din București

Polițiștii fac cercetări in rem pentru ucidere din culpă, în cazul fetiței de doi ani care a murit joi seară, în timpul unei intervenții stomatologice făcute sub sedare profundă.

Și Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor fac propriile anchete, pentru a stabili dacă au fost respectate protocoalele. Iar Direcția de Sănătate Publică București a fost în control.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Mama a venit cu fetița la clinica dentară, din afara Bucureștiului, special pentru intervenție. Copila ar fi avut nevoie de două tratamente de canal. Părintele a semnat fișa pentru sedare profundă, fără să se gândească vreo secundă că ar putea urma o tragedie. La scurt timp după ce medicii i-au administrat intravenos anestezicul, copila a intrat în stop cardio-respirator.

Mama: „M-au anunţat după o oră ca a intrat în stop şi după o oră şi jumătate au sunat la 112. Au încercat ei să o resusciteze... poate dacă venea ambulanța”

Cei doi medici anesteziști de la clinică ar fi încercat să o resusciteze timp de 40 de minute, apoi au sunat la 112. Echipajul SMURD sosit la fața locului a continuat manevrele. Dar fără succes.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Cu rezervă mă pronunț, și anume că apelul la 112 s-a efectuat cu o oarecare întârziere. Nu știu ce înseamnă această întârziere și dacă ea a făcut diferența sau nu. Din câte știu, medicul anestezist este un medic cu experiență în anestezia stomatologică. Sunt sigur că dacă existau contraindicații clare și semnificative în această anestezie, cel mai probabil că nu ar fi avut loc. Nu vreau să speculez.”

Părinții spun că înainte de a veni la stomatolog, i-au făcut fetiței analize, iar unele valori nu erau în parametri. Anchetele deschise vor stabili dacă acestea reprezentau o contraindicație pentru sedarea profundă. Colegiul Medicilor verifică dacă protocoalele medicale au fost urmate întocmai.

Tatăl fetiței: „Analizele fetiței, soția i le-a trimis doctorului. I-a spus că nişte valori la ficat au ieșit mai mari de șase ori decât este limita. Soția a sunat i-a spus, da, are și mesaje pe whatsapp, a sunat, i-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele analize mai mari. Au omorât-o, asta este părerea mea. Nu ştiu ce a fost, inconștiența, lipsa de atenție".

La fața locului au ajuns și polițiștii, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările au loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. În noaptea de joi spre vineri, medicii care i-au făcut intervenția copilei au fost audiați mai multe ore.

Pe de altă parte, reprezentanții clinicii au transmis un comunicat de presă, în care prezintă condoleanțe familiei îndurerate și spun că vor colabora cu autoritățile pentru elucidarea cazului. Totodată, susțin că, în ultimii peste 11 ani, aceeași echipă medicală a realizat, cu succes, mai bine de o mie șapte sute de proceduri similare de sedare profundă.

Raportul medico-legal

Raportul medico-legal va arăta care au fost cauzele care au dus la decesul fetiței de 2 ani.

Corespondent PROTV: „Sunt deschise mai multe anchete în acest caz.

Poliţia a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă. Au fost începute audierile, iar o altă investigaţie este a ministerului Sănătății. A fost trimisă inspecția sanitară de stat pentru a verifica dacă erau respectate toate normele în vigoare. În urmă cu puţin timp, Direcția de Sănătate Publică București a transmis că nu exista autorizaţie sanitară de funcţionare a clincii.

Așa cum am văzut, părinții spuneau că unele analize nu erau în parametri, dar ancheta trebuie să stabilească dacă acele valori impuneau o amânare a procedurii de sedare a copilului.

De altfel, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale, fetiţa, citez, prezenta o patologie cronică preexistentă complexă. Rămâne de văzut în urma anchetelor dacă în clinică au fost respectate toate protocoalele privind dozele administrate și mai ales dacă apelul la 112 s-a făcut în timp util.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













