Reacția Colegiului Medicilor Stomatologi după moartea fetiței de 2 ani. „Sprijin pentru identificarea responsabililor”

13-11-2025 | 23:09
Tragedie la o clinică stomatologică din Sectorul 3, București. O fetiță de aproape doi ani a murit joi seara, după o intervenție dentară în care i s-ar fi administrat anestezie intravenoasă.

La aproximativ 30 de minute după începerea procedurii, copila a prezentat semne de instabilitate și a intrat ulterior în stop cardio-respirator. Medicii din clinică au încercat să o resusciteze timp de 40 de minute, după care au apelat numărul de urgență 112.

În jurul orei 19:30, polițiștii de la Secția 10 au fost sesizați prin 112 și s-au deplasat la fața locului. Echipajele medicale sosite ulterior au continuat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, fetița a fost declarată decedată.

Reacția Colegiului Medicilor Stomatologi Bucuresti

Reprezentanții Colegiului Medicilor Stomatologilor București au reacționat printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, transmițând condoleanțe familiei îndurerate.

„În urma decesului unui pacient minor la o clinică stomatologică din Capitală, Colegiul Medicilor Stomatologi București transmite condoleanțe familiei și regretele noastre pentru nesfârșita suferință. Colegiul va oferi organelor de anchetă judiciară întregul sprijin pentru identificarea persoanelor responsabile.”, se arată în postarea reprezentanților Colegiului Medicilor Stomatologi București.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: medici, minor, stomatologie,

Dată publicare: 13-11-2025 23:09

