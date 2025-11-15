Apelul ministrului Sănătății pentru patronii clinicilor private „de la colțul blocului”, după moartea Sarei: „Să nu vin eu”

15-11-2025 | 08:00
alexandru rogobete
Agerpres

Tragedia petrecută la clinica din București, unde o fetiță de 2 ani a murit în timpul unei intervenții stomatologice făcute sub sedare profundă, aduce din nou în discuție lipsa procedurilor și a autorizațiilor.

Liliana Curea,  Mădălina Stețco,  Valentin Baciu

Primele concluzii ale medicilor legiști arată că pacienta avea o patologie cronică pre-existentă complexă. Și analizele ei, spun părinții, indicau valori depășite.

Ministerul Sănătății a transmis că această clinică nu avea autorizație sanitară de funcționare.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Sara, fetița de doi, suferise o procedura de sedare profundă pentru o intervenție stomatologică, la o clinica din București. Ea a fost resuscitata 40 de minute in prezenta a trei medici, stomatologul și doi anesteziști.

Alexandru Rogobete
Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele

Rudele spun ca avea două carii și o infecție. Împreună cu medicii, familia a optat pentru acest tip de anestezie, așa că fetiței i-a fost administrat intravenos anestezicul. După câteva minute copila a intrat în stop cardio-respirator. Apelul la 112 a fost făcut după mai multe minute in care medicii de acolo au făcut manevrele de resuscitare.

Echipajul SMURD sosit la fața locului a continuat procedura , dar, din păcate, inima fetiței s-a oprit.

Părinții spun că analizele făcute cu doar o zi înainte de intervenția stomatologică au arătat unele limite în afara valorilor normale.

Primele concluzii ale autopsiei făcute la Institutul de Medicină Legală din București arată că „decesul copilei de 2 ani a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”.

Cu alte cuvinte, fetița ar fi avut afecțuni nediagnosticate.

prof. dr. Dorel Săndesc: „Dacă există analize în afara limitelor normale, decizia poate fi diferită, poate duce la amânarea sau anularea intervenției sau se poate decide o adaptare a anesteziei a sedării în funcție de caracteristicile acestor analize. Sedarea intravenoasă este o formă de anestezie generală și impune precauții și dotări similară pentru că efectul anestezicelor nu este total predictibil”.

Medicii implicați în acest caz au fost deja audiați.

Pe lângă ancheta poliției, face verificări și Ministerul Sănătății, care spune ca a găsit nereguli la clinică. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, aceasta nu are autorizație sanitară de funcționare.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Mă uit la toţi care se uită la noi şi mă refer la cei care au aceste clinici şi cabinete private la colţul blocului, la colţul parterului, marea lor majoritate improvizate. Oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid. Este un ultim apel pe care îl fac cu responsabilitate către toţi cei care ştiţi că funcţionaţi în ilegalitate. Puneţi cheia pe uşă astăzi şi închideţi-vă clinicile ca să nu ajungă Ministerul Sănătăţii să vi le închidă pe toate”.

Reprezentanții clinicii au transmis un comunicat de presă, în care prezintă condoleanțe familiei îndurerate și spun că vor colabora cu autoritățile pentru elucidarea cazului. Totodată, susțin că, în ultimii 11 ani, aceeași echipă medicală a realizat, cu succes, mai bine de o mie șapte sute de proceduri similare de sedare profundă.

O altă anchetă a fost demarată de Colegiul Medicilor Stomatologi. Procedura de sedare profundă este folosită frecvent, pentru confortul copiilor și al medicilor, spun specialiști din sistemul medical.

Pe de altă parte, sunt și alte metode de anestezie mai ușoare și cu mai puține riscuri care pot fi folosite pentru a elimina durerea celor mici.

În alte țări europene, sunt protocoale stricte legate de procedura de sedare profundă, inclusiv restricții până la o anumită vârstă.

În Anglia de exemplu, copiilor li se face anestezie generală, cu intubare, iar sedarea se aplică celor de peste 16 ani. Pentru copiii cu nevoi speciale sunt proceduri speciale, efectuate în spital sau într-o clinică autorizată cu suport ATI.

Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate
Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

Un caz tulburător petrecut la o clinică de stomatologie din capitală aduce în discuția nerespectarea sau lipsa unor proceduri și mai ales, din nou, lipsa unor autorizații în cazul unor unități sanitare private.

Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele
Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele

Ministrul Sănătăţii a declarat, vineri, că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde a murit o fetiţă de doi ani reiese că autorizaţiile nu au fost emise corespunzător.

Tatăl fetiței care a murit la dentist spune că unele analize nu erau în limite. Ministrul Sănătății trimite controale
Tatăl fetiței care a murit la dentist spune că unele analize nu erau în limite. Ministrul Sănătății trimite controale

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă verificări la clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de doi ani după anestezie. Colegiul Medicilor va demara şi el o anchetă.

