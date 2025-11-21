Circulație întreruptă pe Transfăgărășan după ce mai multe bucăți de stâncă au căzut pe drum

Blocaj joi pe Transfăgărășan, în apropierea Cetății Poenari, după ce bucăți de stâncă desprinse de pe un versant au ajuns pe carosabil.

Timp de aproape patru ore, zeci de mașini care mergeau spre Lacul Vidraru sau Curtea de Argeș nu au putut înainta.

După lăsarea serii, drumarii au reușit să îndepărteze o parte din pietre și să deschidă o bandă.

Au fost ajutați de pompieri.

Zona a fost semnalizată, iar lucrările vor fi reluate vineri dimineață.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













