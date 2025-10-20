Circulația rutieră s-a închis oficial pe Transfăgărășan și Transalpina

Circulația rutieră s-a închis oficial, luni, pe Transfăgărășan și pe Transalpina pentru sezonul rece.

Pe Transfăgărășan (DN7C), circulația este închisă între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), iar pe Transalpina (DN67C), pe sectorul cuprins între Rânca (km 34+800) și Curpat (km 79+200).

„Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanșe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceață și polei”, a transmis DRDP Brașov.

CNAIR precizează că instabilitatea atmosferică la altitudine rămâne ridicată, iar fenomenele extreme pot apărea oricând. Sectoarele închise au fost semnalizate corespunzător, iar circulația va fi redeschisă în primăvara anului viitor, după verificarea și curățarea drumurilor.

La începutul lunii, CNAIR anunţa că din cauza condiţiilor meteorologice, ninsori abundente, viscol şi un strat de zăpadă care depăşeşte 30 de cm, DN7C (Transfăgărăşan) se închide temporar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













