Circulația pe Transfăgărășan, închisă temporar din cauza condițiilor meteo. Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri

08-10-2025 | 10:38
zapada balea și transfagarasan

CNAIR anunţă, miercuri, că, din cauza condiţiilor meteorologice, ninsori abundente, viscol şi un strat de zăpadă care depăşeşte 30 de cm, DN7C (Transfăgărăşan) se închide temporar.

Claudia Alionescu

Începând cu ora 10:00, traficul va fi închis pe DN7C (Transfăgărășan), de la km 104+000 (Piscu Negru) până la km 130+800 (Bâlea Cascadă).

Această măsură este necesară pentru că nu mai pot fi îndeplinite condiţiile de siguranţă rutieră, având în vedere că cei mai mulţi şoferi care tranzitează zona în această perioadă nu au maşinile dotate cu cauciucuri de iarnă şi astfel pericolul de accidente este iminent, potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de CNAIR.

Circulaţia va fi redeschisă dacă se vor îmbunătăţi condiţiile meteo şi se va putea tranzita zona în condiţii de siguranţă. Precizăm, de asemenea, că intervenim în continuare pentru deszăpezirea Transfăgărăşanului între intersecţia cu DN1 şi Bâlea Cascadă, dar şi pe această porţiune, circulaţia este permisă doar pentru maşinile pregătite pentru condiţii de iarnă”, a mai transmis CNAIR.

Sectorul de drum închis - de la km 104+000 (Piscu Negru) până la km 130+800 (Bâlea Cascadă) - face legătura între judeţele Sibiu şi Argeş.

transfagarasan
Ploaie torențială și viitură pe Transfăgărășan. Traficul a fost blocat

Cum e vremea la munte

În Sibiu este cod galben de precipitaţii, iar în Argeş cod portocaliu. La munte, în zonele înalte, meteorologii au anunţat că va ninge viscolit şi se va depune strat de 10-30 de centrimetri.

Pe o ploaie torențială, credincioșii din Iași au stat noaptea în stradă, așteptând la racla cu moaștele Sfintei Parascheva

Sursa: News.ro

