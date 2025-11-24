Secretul unui bucătar pentru cea mai bună fasole cu ciolan. Ce pune în apă

Mai sunt câteva zile până când majoritatea românilor vor pune pe mese ciolanul cu fasole. Această mâncare este una dintre cele mai recente tradiții intrate cu mare succes în cultura noastră gastronomică pentru ziua națională a țării.

Un belșug de arome și calorii, nu tocmai ieftin, la care un bucătar priceput trudește mai mult de o zi și care-i uimește pe vizitatorii străini.

Corespondent PROTV: „Chiar dacă e în mare parte din an în meniul unor restaurante, nu e nicio îndoială că ciolanul merge cel mai bine iarna. Nemții și austriecii numesc chiar varianta lor de ciolan: Einsbein, adică „picioare în zăpadă”. Picioarele porcului, dar și ale omului înghețat, care are nevoie de calorii și bucurie-n farfurie ca să reziste. Nu vă lăsați păcăliți de floricele. Rețeta de la noi s-a conservat bine în ultimele decenii și n-are nevoie de podoabe.”

Nici de vorbă multă, că altfel ciolanul flambat se pârlește prea mult.

Fată: „Arată uluitor. Cred că o să fie un prânz foarte plăcut.”

Bărbat: „A fost o porție foarte mare, dar și foarte bun.”

Costurile pentru prepararea acasă

Ciolanul cu varză, fasole și murături pentru 2–3 oameni înfometați costă, la restaurant, cam 200 de lei. Comandat acasă, puneți încă 20% la preț. Cei care se încumetă să gătească acasă au nevoie întâi de o zi liberă.

Avem nevoie de un kilogram de fasole și legume puse la fiert. Costă cam 30 de lei.

Bucătar: „Să fie schimbată în 2–3 ape, în care se adaugă bicarbonat, și să călească foarte bine ceapa cu bulion ca să-i dea puțină dulceață. Cimbru, foi de dafin, boabe de piper.”

Servirea ciolanului se încheie cu murături și voie bună

Așa arată cheia succesului. Sunt totuși mai multe „curente” distincte. Rasol proaspăt sau afumat. Fiert sau copt. Cu os sau dezosat. Întreg sau feliat. Dar cheia succesului costă doar 30 de lei.”

Bărbat: „Osul, prin fierbere, dă un gust deosebit. Da, cu os.”

Bebe și Mircea sunt cuplul ideal. Unul trudește, altul se pricepe la mâncat.

Bărbat: „Apa în care a fiert ciolanul o pun la fasole.”

Penultimul pas e un bol de murături crocante. Ultimul, o strigare către prieteni, că tot e zi liberă pe 1 decembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













