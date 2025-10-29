Diversitatea produselor congelate crește tot mai mult: de la ciolan de porc până la berbecuț. „Scădem timpii de gătire”

29-10-2025 | 20:21
Piața produselor congelate crește constant, iar producătorii devin tot mai îndrăzneți. De la fripturi și paste, până la sarmale și tocănițe, aproape orice preparat poate fi astăzi congelat cu tot cu garnitură și sos.

autor
Larisa Antal

Tehnologiile moderne de congelare rapidă păstrează gustul și textura, fără coloranți sau aditivi, doar prin tratament termic.

Trebuie însă depozitate corect pentru că altfel pot apărea probleme de calitate.

La prima vedere este greu de crezut că mai multe tipuri de preparate au fost gata în 10 minute.

Sărmăluțele în foi de varză, ciolanul de porc și cotletul de berbecuț arată de parcă sunt gătite azi.

În realitate, sunt scoase din congelator.

Secretul este șocul termic. După gătire, produsul este adus rapid la -35 de grade Celsius, cu tot cu garnitură și sosuri.

Corespondent Știrile ProTV: „În mod normal este nevoie cam de 8 ore să gătești un obrăjor de vită. Așa, în această variantă, îl ai gata în 5 minute. Carnea este foarte proaspătă. Nu mi-aș da seama că este un produs congelat dacă nu aș ști.”

Ne explică de ce, tehnicianul alimentar, Denis Iacunin.

Denis Iacunin, tehnician alimentar: „O congelare clasică durează 10-15 ore, timp în care se formează cristale mari de gheață care rup structura moleculară a produsului și el pierde apă. Congelarea prin șoc termic durează aproximativ trei ore. Când viteza de congelare a produsului este mare, cristalele de gheață nu mai reușesc să crească atât de mari și nu rup structura produsului. Produsul păstrează toate calitățile organoleptice, gustul, mirosul, culoarea și forma.”

O altă metodă inovativă este criogenarea. Prin această procedură, carnea, peștele, fructele și legumele, de pildă, îngheață instantaneu.

Ionela Zamfir, managerul unei companii de produse criogenate: „De la 20 de grade ale produsului, trebuie imediat să le aducem la o temperatură joasă, adică la -40, -50 de grade, în câteva secunde. Așa își păstrează proprietățile și calitatea inițială.”

Astfel de produse sunt tot mai întâlnite în restaurante, dar și la evenimente și petreceri.

Cerasela Lungu, maestru în artă culinară: „Avantajul pentru client? În primul rând, scădem timpii de gătire. El fiind gătit, dacă este dezghețat, undeva în cinci minute poate să-i ajungă preparatul în față. Înlăturăm pierderile, avem același gust la produs zi de zi pentru că se întâmplă să ajungem într-un restaurant și să spunem că astăzi parcă ciorba nu mai e la fel ca ieri.”

Pentru că au succes, unii producători se gândesc să ducă aceste produse complexe inclusiv în magazine.

Janos Kostandi, proprietarul unei fabrici din Gheorgheni:
Avem un inginer care are rețeta lui, avem mai multe bazine de fierbere. Avem o cerere foarte mare în piață și din acest motiv anul acesta am început să construim o fabrică nouă pentru aceste produse. O să facem și produse refrigerate, nu numai congelate pentru segmentul de retail, unde o să poată găsi și alte persoane produsele.”

Piața de profil a luat un avânt neașteptat în ultimii ani în România și trece de 2,6 miliarde de lei.

Sursa: Pro TV

Etichete: mancare, gatit, produse congelate, diversitate,

Dată publicare: 29-10-2025 20:00

