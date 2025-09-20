Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Stiri actuale
20-09-2025 | 07:50
Flavius Nedelcea
Pro TV

Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.

autor
Daniel Preda,  Ovidiu Oanță

Flavius Nedelcea, spun anchetatorii, ar fi intervenit la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, pentru a o schimba din funcție pe șefa instituției din Caraș-Severin, județul său de origine. Sunt cercetați în același dosar - sub control judiciar - actualul președinte interimar al ANPC, dar și un director din aceeași instituție.

Reținut pentru 24 de ore, Flavius Nedelcea a fost scos în cătușe după audieri.

Corespondent PROTV: „Potrivit anchetatorilor, secretarul de stat ar fi intervenit la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor să o schimbe din funcție pe șefa comisariatului din Caraș-Severin. Femeia obținuse postul prin concurs, însă Nedelcea își dorea în locul ei o persoană aservită politic.”

Procurorii susțin că faptele s-au petrecut în perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025. După presupusa intervenție a lui Nedelcea - actualul președinte interimar al ANPC, pe atunci vicepreședinte al instituției - a mutat-o pe șefa ANPC Caraș-Severin pe o funcție inferioară.

Citește și
cristian popescu piedone
Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!”

Corespondent PROTV: „Astfel să fie înlocuită funcționara cu o altă persoană agreată politic despre care surse apropiate de anchetă afirmă că ar fi nimeni altul decât iubitul fiicei lui Nedelcea. Iar în această afacere, susțin surse din anchetă, ar fi fost cooptat inclusiv directorul general al Direcției de Control și Supraveghere Piețe din același ANPC, care ar fi șantajat-o pe femeie, obligând-o practic să renunțe la funcție pe care o ocupase prin concurs, ba chiar să rămână în concediu pentru creștere copil.”

Cei doi sunt cercetați și ei, dar sub control judiciar. În dosar a fost citat - în calitate de martor - și președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, care ar fi un apropiat al lui Flavius Nedelcea.

Reporter: Ați fost de acord cu schimbarea din funcție?

Silviu Hurduzeu, președinte Consiliul Județean Caraș-Severin: Nu știu, nu cunosc”.

Reporter: I-ați cerut dumneavoastră lui Nedelcea să îl schimbe din funcție pe șeful ANPC Caraș?

Silviu Hurduzeu: „În niciun caz!”

Hurduzeu a stat doar un sfert de oră în biroul anchetatorilor și nu a vrut să facă alte declarații.

Sursa: Pro TV

Etichete: anpc, dna, secretar de stat,

Dată publicare: 20-09-2025 07:36

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA. Ar fi intervenit pentru a schimba un funcționar din funcție
Stiri actuale
Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA. Ar fi intervenit pentru a schimba un funcționar din funcție

Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat, vineri, pe Sebastian Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC, şi l-au plasat sub control judiciar. De asemenea, la audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Energiei.

Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!”
Stiri Politice
Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!”

Fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, eliberat din funcţie în luna iulie şi plasat sub control judiciar, anunţă sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid.

ANPC a dat amenzi de două milioane de lei pentru comercializarea de băuturi răcoritoare și sucuri expirate
Stiri actuale
ANPC a dat amenzi de două milioane de lei pentru comercializarea de băuturi răcoritoare și sucuri expirate

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi în valoare totală de două milioane de lei, în urma unor controale efectuate la 630 de operatori economici care vând sucuri și băuturi răcoritoare.

De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

La ce trebuie să fie atenți părinții când cumpără rechizite pentru copii. Recomandările ANPC pentru noul an școlar
Stiri actuale
La ce trebuie să fie atenți părinții când cumpără rechizite pentru copii. Recomandările ANPC pentru noul an școlar

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au făcut mai multe recomandări pentru părinţi şi elevi, la achiziţionarea produselor pentru noul an şcolar.

Recomandări
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut
Stiri externe
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut

Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP.

Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”
Stiri actuale
Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”

Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.

Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani
Stiri actuale
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani

Salariile bugetarilor pun cea mai mare presiune pe bugetul României, arată un raport al Consiliului Concurenței. Creșterile din ultimii 10 ani au triplat lefurile din sectorul public, în timp ce diferențele față de privat rămân mari.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Septembrie 2025

42:12

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Septembrie 2025

01:44:16

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28