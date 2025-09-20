Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.

Flavius Nedelcea, spun anchetatorii, ar fi intervenit la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, pentru a o schimba din funcție pe șefa instituției din Caraș-Severin, județul său de origine. Sunt cercetați în același dosar - sub control judiciar - actualul președinte interimar al ANPC, dar și un director din aceeași instituție.

Reținut pentru 24 de ore, Flavius Nedelcea a fost scos în cătușe după audieri.

Corespondent PROTV: „Potrivit anchetatorilor, secretarul de stat ar fi intervenit la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor să o schimbe din funcție pe șefa comisariatului din Caraș-Severin. Femeia obținuse postul prin concurs, însă Nedelcea își dorea în locul ei o persoană aservită politic.”

Procurorii susțin că faptele s-au petrecut în perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025. După presupusa intervenție a lui Nedelcea - actualul președinte interimar al ANPC, pe atunci vicepreședinte al instituției - a mutat-o pe șefa ANPC Caraș-Severin pe o funcție inferioară.

Corespondent PROTV: „Astfel să fie înlocuită funcționara cu o altă persoană agreată politic despre care surse apropiate de anchetă afirmă că ar fi nimeni altul decât iubitul fiicei lui Nedelcea. Iar în această afacere, susțin surse din anchetă, ar fi fost cooptat inclusiv directorul general al Direcției de Control și Supraveghere Piețe din același ANPC, care ar fi șantajat-o pe femeie, obligând-o practic să renunțe la funcție pe care o ocupase prin concurs, ba chiar să rămână în concediu pentru creștere copil.”

Cei doi sunt cercetați și ei, dar sub control judiciar. În dosar a fost citat - în calitate de martor - și președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, care ar fi un apropiat al lui Flavius Nedelcea.

Reporter: Ați fost de acord cu schimbarea din funcție?

Silviu Hurduzeu, președinte Consiliul Județean Caraș-Severin: „Nu știu, nu cunosc”.

Reporter: I-ați cerut dumneavoastră lui Nedelcea să îl schimbe din funcție pe șeful ANPC Caraș?

Silviu Hurduzeu: „În niciun caz!”

Hurduzeu a stat doar un sfert de oră în biroul anchetatorilor și nu a vrut să facă alte declarații.

