La ce trebuie să fie atenți părinții când cumpără rechizite pentru copii. Recomandările ANPC pentru noul an școlar

Stiri actuale
26-08-2025 | 17:26
rechizite
Pro TV

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au făcut mai multe recomandări pentru părinţi şi elevi, la achiziţionarea produselor pentru noul an şcolar.

autor
Mihaela Ivăncică

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a anunţat, marţi, că derulează, în perioada premergătoare începutului noului an şcolar, o serie de acţiuni de verificare a modului în care consumatorii de toate vârstele sunt protejaţi, la comercializarea rechizitelor şi uniformelor şcolare, la nivelul întregii ţări. Până la finalizarea acestor ample acţiuni, ANPC are mai multe recomandări pentru părinţi şi elevi.

”Recomandăm ca achiziţionarea, atât a produselor textile, cât şi a rechizitelor să se realizeze doar din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), documente care sunt necesare depunerii unei reclamaţii”, au afirmat reprezentanţii ANPC.

Atenţie la produsele textile contrafăcute

Ei au îndemnat o atenţie sporită la achiziţionarea produselor textile.

”Mărcile celebre inscripţionate pe articolele de îmbrăcăminte, dar al căror preţ este exagerat de mic, în raport cu preţul real al unor astfel de produse, evidenţiază un risc semnificativ ca acestea să fie contrafăcute; eticheta oricărui produs textil trebuie să cuprindă următoarele informaţii: compoziţia fibroasă a acestuia, respectiv denumirile fibrelor componente, urmate de procentul în greutate al fiecărei fibre; în cazul în care produsul are şi căptuşeală, compoziţia acesteia trebuie precizată în mod expres”, a precizat sursa citată.

Citește și
anpc
Amenzile aplicate de ANPC operatorilor turistici de pe litoral în ultima săptămână. Problemele din piscine

Comisarii ANPC au adăugat că orice produs textil trebuie să aibă instrucţiunile de întreţinere marcate pe eticheta din material textil, rezistentă la tratamente umidotermice, montată/cusută în interiorul produsului.

De asemenea, instrucţiunile de întreţinere trebuie să acopere toate tratamentele, în ordinea: spălare, clorurare, călcare, curăţare chimică şi uscare în maşina de uscat cu tambur rotativ, indiferent dacă se aplică sau nu (dacă nu se aplică un tratament, simbolul respectiv este tăiat/barat).

Reguli speciale pentru hainele copiilor

Totodată, ANPC recomandă ca la îmbrăcămintea destinată copiilor, cordoanele funcţionale şi găicile de ajustare să nu aibă o lungime mai mare de 75 mm la fiecare capăt şi să nu fie realizate din materiale elastice, cu excepţia bretelelor de umăr şi a bretelei de susţinere în jurul gâtului.

De asemenea, lungimea cordoanelor decorative nu trebuie să depăşească 75 mm la fiecare capăt, inclusiv orice accesoriu cum ar fi un dispozitiv de blocare şi că acele cordoane decorative nu trebuie realizate din cordoane elastice, iar îmbrăcămintea pentru copii mari şi tineri, cu bretea de susţinere în jurul gâtului, trebuie realizată fără capete libere în zona glugii şi a gâtului.

”Acordaţi atenţie simbolurilor de pe etichetă referitor la procedeele de curăţare a hainei. De exemplu, dacă eticheta indică o curăţare chimică, este mai bine să refuzaţi astfel de haine pentru copil, deoarece substanţele chimice utilizate pentru curăţarea produsului pot fi dăunătoare pentru sănătatea elevului.

Uniformele şcolare din materiale ca bumbacul şi inul sunt cele mai recomandate pentru toamnă şi primăvară, lână şi caşmir pentru anotimpul de iarnă.

Forma cu conţinutul de fibre sintetice poate fi mai ieftină - este unicul avantaj pe care îl prezintă. Fibrele sintetice nu permit pielii să respire, ca urmare se încalcă schimbul termic şi copilul începe să transpire, ceea ce poate duce la hipotermie şi apariţia răcelii.

Pe lângă cele menţionate anterior, fibrele sintetice pot duce la alergii, deoarece sinteticele atrag praf, murdărie şi diverse microorganisme care afectează mucusul copilului şi pot provoca erupţii”, au mai transmis reprezentanţii ANPC.

Ei mai afirmă că îmbrăcămintea şcolară nu trebuie să emită un miros înţepător, iar dacă se întâmplă aşa ceva, atunci poate fi vorba de conţinut de substanţe chimice dăunătoare sau chiar periculoase folosite la vopsirea ţesăturilor.

Recomandări pentru rechizite

Comisarii ANPC recomandă o atenţie sporită şi la cumpărarea rechizitelor.

”Rechizitele şcolare (caiete de diferite tipuri, penare, carioci, pixuri, radiere, seturi de markere colorate, acuarele, blocuri de desen, truse geometrice, învelitori caiete şi cărţi) şi ghiozdanele sau rucsacurile trebuie să prezinte elemente de identificare şi caracterizare traduse în limba română, respectiv denumire producător/importator sau distribuitor şi adresa acestuia, denumire produs, dimensiuni, compoziţie sau instrucţiuni de întreţinere, după caz”, au mai afirmat comisarii ANPC.

Ei reamintesc şi nereguli găsite în urma controalelor din anii trecuţi:

♦rechizite (carioci, pixuri, radiere) fără traducerea în limba română a elementelor de caracterizare;

♦uniforme şcolare fără etichete de produs care să conţină principalele elemente de identificare şi caracterizare (lipsa compoziţie fibroasă şi instrucţiuni de întreţinere);

♦acuarele fără documente de calitate;

♦blocuri de desen la care s-a constatat că nu se respectau condiţiile declarate, în sensul că pe copertă erau declarate 20 file/A4, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că produsul conţinea 10 file/A4 albe şi 1 filă roz;

♦caiete de matematică la care s-a constatat că nu se respectau condiţiile declarate, în sensul ca pe copertă erau declarate 96 file/A4, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că produsul conţinea mai puţine, respectiv doar 85 file/A4.

Cel mai slab rezultat din ultimii 7 ani la BAC-ul de toamnă. Câți absolvenți au trecut, după contestații

Sursa: News.ro

Etichete: anpc, scoala, elevi, rechizite,

Dată publicare: 26-08-2025 17:16

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Haos pe litoral: Camere murdare, piscine insalubre și produse expirate. ANPC a dat amenzi uriașe
Stiri actuale
Haos pe litoral: Camere murdare, piscine insalubre și produse expirate. ANPC a dat amenzi uriașe

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat, în ultima săptămână, amenzi de peste 620.000 de lei, în urma controalelor efectuate în cadrul Comandamentului Litoral.  

Amenzile aplicate de ANPC operatorilor turistici de pe litoral în ultima săptămână. Problemele din piscine
Stiri actuale
Amenzile aplicate de ANPC operatorilor turistici de pe litoral în ultima săptămână. Problemele din piscine

ANPC Comandamentul Litoral 2025 a sancționat operatorii economici din zona litoralului, aplicând amenzi contravenționale în valoare totală de 620.000 de lei în urma controalelor desfășurate între 4 și 8 august 2025.

Furnizori de energie, sancționați de ANPC pentru încălcarea legislației. Ce clauze abuzive au fost descoperite în contracte
Stiri actuale
Furnizori de energie, sancționați de ANPC pentru încălcarea legislației. Ce clauze abuzive au fost descoperite în contracte

Comisarii ANPC au amendat furnizorii de energie cu peste 370.000 lei, pentru încălcarea legii în furnizarea energiei electrice către consumatorii casnici.

ANPC a dat amenzi de 800.000 lei pe litoral pentru kendame „periculoase”, tatuaje, mâncare stricată și mizerie
Stiri actuale
ANPC a dat amenzi de 800.000 lei pe litoral pentru kendame „periculoase”, tatuaje, mâncare stricată și mizerie

ANPC a aplicat amenzi de 800.000 de lei pe litoral și a suspendat activitatea a 29 de firme, după controale care au scos la iveală numeroase nereguli.

Apa îmbuteliată, sub lupa ANPC. Nereguli grave la sute de comercianți, amendați cu aproape două milioane de lei
Stiri actuale
Apa îmbuteliată, sub lupa ANPC. Nereguli grave la sute de comercianți, amendați cu aproape două milioane de lei

Comisarii ANPC au controlat aproape 700 de agenţi economici care produc, distribuie sau comercializează apă minerală sau de izvor şi au descoperit mai multe nereguli.

Recomandări
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare
Stiri Politice
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare

Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la o discuție cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu chiar când avea loc o ședință a coaliției de guvernare. 

Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș
Stiri Politice
Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș

Prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, afirmă surse politice citate de News.ro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 August 2025

47:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59