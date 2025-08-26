La ce trebuie să fie atenți părinții când cumpără rechizite pentru copii. Recomandările ANPC pentru noul an școlar

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au făcut mai multe recomandări pentru părinţi şi elevi, la achiziţionarea produselor pentru noul an şcolar.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a anunţat, marţi, că derulează, în perioada premergătoare începutului noului an şcolar, o serie de acţiuni de verificare a modului în care consumatorii de toate vârstele sunt protejaţi, la comercializarea rechizitelor şi uniformelor şcolare, la nivelul întregii ţări. Până la finalizarea acestor ample acţiuni, ANPC are mai multe recomandări pentru părinţi şi elevi.

”Recomandăm ca achiziţionarea, atât a produselor textile, cât şi a rechizitelor să se realizeze doar din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), documente care sunt necesare depunerii unei reclamaţii”, au afirmat reprezentanţii ANPC.

Atenţie la produsele textile contrafăcute

Ei au îndemnat o atenţie sporită la achiziţionarea produselor textile.

”Mărcile celebre inscripţionate pe articolele de îmbrăcăminte, dar al căror preţ este exagerat de mic, în raport cu preţul real al unor astfel de produse, evidenţiază un risc semnificativ ca acestea să fie contrafăcute; eticheta oricărui produs textil trebuie să cuprindă următoarele informaţii: compoziţia fibroasă a acestuia, respectiv denumirile fibrelor componente, urmate de procentul în greutate al fiecărei fibre; în cazul în care produsul are şi căptuşeală, compoziţia acesteia trebuie precizată în mod expres”, a precizat sursa citată.

Comisarii ANPC au adăugat că orice produs textil trebuie să aibă instrucţiunile de întreţinere marcate pe eticheta din material textil, rezistentă la tratamente umidotermice, montată/cusută în interiorul produsului.

De asemenea, instrucţiunile de întreţinere trebuie să acopere toate tratamentele, în ordinea: spălare, clorurare, călcare, curăţare chimică şi uscare în maşina de uscat cu tambur rotativ, indiferent dacă se aplică sau nu (dacă nu se aplică un tratament, simbolul respectiv este tăiat/barat).

Reguli speciale pentru hainele copiilor

Totodată, ANPC recomandă ca la îmbrăcămintea destinată copiilor, cordoanele funcţionale şi găicile de ajustare să nu aibă o lungime mai mare de 75 mm la fiecare capăt şi să nu fie realizate din materiale elastice, cu excepţia bretelelor de umăr şi a bretelei de susţinere în jurul gâtului.

De asemenea, lungimea cordoanelor decorative nu trebuie să depăşească 75 mm la fiecare capăt, inclusiv orice accesoriu cum ar fi un dispozitiv de blocare şi că acele cordoane decorative nu trebuie realizate din cordoane elastice, iar îmbrăcămintea pentru copii mari şi tineri, cu bretea de susţinere în jurul gâtului, trebuie realizată fără capete libere în zona glugii şi a gâtului.

”Acordaţi atenţie simbolurilor de pe etichetă referitor la procedeele de curăţare a hainei. De exemplu, dacă eticheta indică o curăţare chimică, este mai bine să refuzaţi astfel de haine pentru copil, deoarece substanţele chimice utilizate pentru curăţarea produsului pot fi dăunătoare pentru sănătatea elevului.

Uniformele şcolare din materiale ca bumbacul şi inul sunt cele mai recomandate pentru toamnă şi primăvară, lână şi caşmir pentru anotimpul de iarnă.

Forma cu conţinutul de fibre sintetice poate fi mai ieftină - este unicul avantaj pe care îl prezintă. Fibrele sintetice nu permit pielii să respire, ca urmare se încalcă schimbul termic şi copilul începe să transpire, ceea ce poate duce la hipotermie şi apariţia răcelii.

Pe lângă cele menţionate anterior, fibrele sintetice pot duce la alergii, deoarece sinteticele atrag praf, murdărie şi diverse microorganisme care afectează mucusul copilului şi pot provoca erupţii”, au mai transmis reprezentanţii ANPC.

Ei mai afirmă că îmbrăcămintea şcolară nu trebuie să emită un miros înţepător, iar dacă se întâmplă aşa ceva, atunci poate fi vorba de conţinut de substanţe chimice dăunătoare sau chiar periculoase folosite la vopsirea ţesăturilor.

Recomandări pentru rechizite

Comisarii ANPC recomandă o atenţie sporită şi la cumpărarea rechizitelor.

”Rechizitele şcolare (caiete de diferite tipuri, penare, carioci, pixuri, radiere, seturi de markere colorate, acuarele, blocuri de desen, truse geometrice, învelitori caiete şi cărţi) şi ghiozdanele sau rucsacurile trebuie să prezinte elemente de identificare şi caracterizare traduse în limba română, respectiv denumire producător/importator sau distribuitor şi adresa acestuia, denumire produs, dimensiuni, compoziţie sau instrucţiuni de întreţinere, după caz”, au mai afirmat comisarii ANPC.

Ei reamintesc şi nereguli găsite în urma controalelor din anii trecuţi:

♦rechizite (carioci, pixuri, radiere) fără traducerea în limba română a elementelor de caracterizare;

♦uniforme şcolare fără etichete de produs care să conţină principalele elemente de identificare şi caracterizare (lipsa compoziţie fibroasă şi instrucţiuni de întreţinere);

♦acuarele fără documente de calitate;

♦blocuri de desen la care s-a constatat că nu se respectau condiţiile declarate, în sensul că pe copertă erau declarate 20 file/A4, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că produsul conţinea 10 file/A4 albe şi 1 filă roz;

♦caiete de matematică la care s-a constatat că nu se respectau condiţiile declarate, în sensul ca pe copertă erau declarate 96 file/A4, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că produsul conţinea mai puţine, respectiv doar 85 file/A4.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













