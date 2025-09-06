Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!”

06-09-2025 | 09:12
cristian popescu piedone
Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, eliberat din funcţie în luna iulie şi plasat sub control judiciar, anunţă sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid.

Vlad Dobrea

”Un partid al cetăţenilor, pentru binele, siguranţa şi bunăstarea cetăţenilor!”, explică el.

”Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Şi mai toţi apelanţii mă întreabă aceeaşi chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la capitală? Le-am răspuns de sute de ori altora, cu aceeaşi curiozitate: NU! NU CANDIDEZ! Le răspund şi curioşilor întârziaţi: NU! NU CANDIDEZ! Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”, scrie Popescu - Piedone pe Facebook.

El afirmă că profesional este creat de către cetăţenii nedreptăţiţi şi păcăliţi de statul român.

”Mereu m-am luptat pentru cetăţeanul onest! Indiferent ce funcţie publică am ocupat, mereu şi mereu am fost în slujba cetăţeanului!”, scrie Piedone.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan a numit un nou șef al Corpului de Control. Cine este Crinel Nicu Grosu. DOCUMENT

El descrie situaţia în care se află spunând că a ”deranjat balaurii”, care l-au ”pârât hienelor, iar hienele… ca hienele”.

Cristian Popescu - Piedone anunţă că a demisionat din ”PUSL-ul înfiinţat de profesorul Dan Voiculescu”.

”Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetăţenilor care m-au creat şi m-au sprijinit şi m-au propulsat în politică! Anunţ că a venit vremea să înfiinţăm, împreună, un partid! Un partid al cetăţenilor, pentru binele, siguranţa şi bunăstarea cetăţenilor!”, este mesajul lui Cristian Popescu - Piedone.

DNA a anunţat oficial, în 22 iulie, că preşedintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost plasat sub control judiciar şi nu are dreptul de a-şi exercita funcţia. El este acuzat că a pemis accesul unor persoane neautorizate la informaţii care nu erau destinate publicităţii, pentru că l-ar fi prevenit pe reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia în legătură cu controlul pe care ANPC urma să îl facă la unitatea de cazare.

Conform stenogramelor apărute în spaţiul public, Piedone a sunat de pe telefonul şoferului său la reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia, anunţând cotrolul ANPC şi făcându-i recomandări legate de modul în care trebuie să se pregătească.

Piedone îi sugera acestuia cum să fie pregătită bucătăria pe care urma să o controleze: ”Vezi şi tu care-i mai utilată, mai ţiplă, mai nu ştiu ce, pune-i p-ăia să-şi ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să... mănuşi în mână”.

O zi mai târziu el a fost demis de la conducerea ANPC.

Sursa: News.ro

Etichete: anpc, candidatura, primaria capitalei, Cristian Popescu Piedone, partid,

Dată publicare: 06-09-2025 09:12

Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Citește și...
Ilie Bolojan a numit un nou șef al Corpului de Control. Cine este Crinel Nicu Grosu. DOCUMENT
Stiri Politice
Ilie Bolojan a numit un nou șef al Corpului de Control. Cine este Crinel Nicu Grosu. DOCUMENT

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.

Șeful MIPE, despre relația lui cu subalternii: O mică parte dintre ei s-au simţit lezaţi că am cerut să nu mai chiulească
Stiri Politice
Șeful MIPE, despre relația lui cu subalternii: O mică parte dintre ei s-au simţit lezaţi că am cerut să nu mai chiulească

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că și-a permis „aroganţa” să le ceară angajaților să respecte o ținută vestimentară decentă la muncă, dar a sperat ca ei să nu vină îmbrăcați ca la piață așa cum deja unii au făcut-o.

Octavian Berceanu renunță la șefia partidului REPER, după doar șase zile. Nu va mai candida nici la Primăria București
Stiri Politice
Octavian Berceanu renunță la șefia partidului REPER, după doar șase zile. Nu va mai candida nici la Primăria București

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a anunțat vineri că se retrage din Partidul REPER. El renunță atât la calitatea de membru, cât și la funcția de președinte al formațiunii, precum și la candidatura pentru Primăria Capitalei.  

Recomandări
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste

„Mai sunați dumneavoastră, pentru noi informații” – acesta a fost mesajul primit, de la profesori, de mii părinți, derutați de mesaje contradictorii despre prima zi de școală.

Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă
Stiri Economice
Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

