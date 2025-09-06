Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!”

Fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, eliberat din funcţie în luna iulie şi plasat sub control judiciar, anunţă sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid.

”Un partid al cetăţenilor, pentru binele, siguranţa şi bunăstarea cetăţenilor!”, explică el.

”Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Şi mai toţi apelanţii mă întreabă aceeaşi chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la capitală? Le-am răspuns de sute de ori altora, cu aceeaşi curiozitate: NU! NU CANDIDEZ! Le răspund şi curioşilor întârziaţi: NU! NU CANDIDEZ! Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”, scrie Popescu - Piedone pe Facebook.

El afirmă că profesional este creat de către cetăţenii nedreptăţiţi şi păcăliţi de statul român.

”Mereu m-am luptat pentru cetăţeanul onest! Indiferent ce funcţie publică am ocupat, mereu şi mereu am fost în slujba cetăţeanului!”, scrie Piedone.

El descrie situaţia în care se află spunând că a ”deranjat balaurii”, care l-au ”pârât hienelor, iar hienele… ca hienele”.

Cristian Popescu - Piedone anunţă că a demisionat din ”PUSL-ul înfiinţat de profesorul Dan Voiculescu”.

”Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetăţenilor care m-au creat şi m-au sprijinit şi m-au propulsat în politică! Anunţ că a venit vremea să înfiinţăm, împreună, un partid! Un partid al cetăţenilor, pentru binele, siguranţa şi bunăstarea cetăţenilor!”, este mesajul lui Cristian Popescu - Piedone.

DNA a anunţat oficial, în 22 iulie, că preşedintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost plasat sub control judiciar şi nu are dreptul de a-şi exercita funcţia. El este acuzat că a pemis accesul unor persoane neautorizate la informaţii care nu erau destinate publicităţii, pentru că l-ar fi prevenit pe reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia în legătură cu controlul pe care ANPC urma să îl facă la unitatea de cazare.

Conform stenogramelor apărute în spaţiul public, Piedone a sunat de pe telefonul şoferului său la reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia, anunţând cotrolul ANPC şi făcându-i recomandări legate de modul în care trebuie să se pregătească.

Piedone îi sugera acestuia cum să fie pregătită bucătăria pe care urma să o controleze: ”Vezi şi tu care-i mai utilată, mai ţiplă, mai nu ştiu ce, pune-i p-ăia să-şi ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să... mănuşi în mână”.

O zi mai târziu el a fost demis de la conducerea ANPC.

