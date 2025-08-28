ANPC a dat amenzi de două milioane de lei pentru comercializarea de băuturi răcoritoare și sucuri expirate

28-08-2025 | 14:57
Sucuri
Getty Images

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi în valoare totală de două milioane de lei, în urma unor controale efectuate la 630 de operatori economici care vând sucuri și băuturi răcoritoare.

autor
Claudia Alionescu

La mai mult de trei sferturi dintre aceștia au fost constatate nereguli, printre care vânzarea de sucuri expirate, produse cu ambalaje deteriorate și păstrarea produselor la temperaturi mai mari decât cele recomandate de producător.

De asemenea, echipele de control au oprit definitiv de la comercializare peste 36.000 de litri de băuturi răcoritoare.

Reprezentanții ANPC au anunțat, joi, că în perioada 28 iulie – 8 august, comisarii instituției au desfășurat, la nivel național, mai multe acțiuni de verificare a modului de etichetare, prezentare și publicitate a băuturilor răcoritoare, sucurilor și nectarurilor de fructe.

Au fost controlați 630 de operatori economici, iar la 484 dintre aceștia au fost constatate deficiențe. Totodată, au fost verificați aproximativ 650.000 de litri de produse (sucuri, nectaruri și băuturi răcoritoare), peste 82.000 dintre acestea neîncadrându-se în prevederile legale în vigoare.

rechizite
La ce trebuie să fie atenți părinții când cumpără rechizite pentru copii. Recomandările ANPC pentru noul an școlar

În urma deficiențelor constatate au fost aplicate aproape 400 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ două milioane de lei.

De asemenea, echipele de control au oprit definitiv de la comercializare peste 36.000 de litri de băuturi răcoritoare, nectaruri și sucuri din fructe, în valoare de aproximativ 150.000 de lei, acestea fiind improprii consumului uman.

Principalele nereguli constatate au fost:

-comercializarea unor sucuri cu modificări organoleptice;

-comercializarea unor produse cu ambalaje deteriorate;

-comercializarea unor sucuri cu data durabilității minimale depășită;

-comercializarea unor produse fără elemente de identificare și caracterizare (eticheta ruptă/deteriorată) sau fără a fi traduse în limba română pe etichetă

-prezentarea incorectă la raft a produsului (fără a avea precizate informațiile necesare referitoare la acesta).

De asemenea, alte abateri au fost:

-nerespectarea condițiilor de depozitare și comercializare a băuturilor răcoritoare, sucurilor și nectarurilor de fructe (expunerea la temperaturi mai mari decât cele recomandate de către producător);

-folosirea unor agregate frigorifice neigienizate, cu depuneri de reziduuri și praf în zona de ventilație;

-depozitarea în spații nedelimitate a produselor conforme și a celor neconforme;

-depozitarea în spații care nu asigură condițiile tehnice și igienice stabilite de producător;

-depozitarea produselor direct pe paviment; nerespectarea prevederilor legale în cazul promoțiilor;

-lipsa afișării sau afișarea într-o formă ilizibilă a prețului sau a prețului pe unitatea de măsură;

-lipsa autorizației de funcționare.

Recomandările date de ANPC consumatorilor de băuturi răcoritoare

Comisarii ANPC au făcut câteva recomandări pentru consumatori la cumpărarea sucurilor, nectarurilor și băuturilor răcoritoare.

Cetățenii sunt sfătuiți să acorde o atenție deosebită modului de prezentare a ambalajului și etanșeității recipientelor; în cazul în care ambalajul este bombat, rezultă că a început procesul de fermentare și produsul nu mai este optim pentru consum.

În cazul sucurilor și nectarurilor din fructe, odată deschise ambalajele, este recomandat consumul lor într-un timp relativ scurt, iar ambalajele deschise vor fi păstrate în condiții de refrigerare (în frigider, nu în congelator). Citiți cu atenție înscrisurile de pe etichete și cumpărați numai acel produs care corespunde preferințelor și necesităților dumneavoastră. Refuzați produsele care prezintă data durabilității minimale modificată sau depășită”, au mai transmis reprezentanții ANPC.

Ei recomandă consumatorilor ca, la cumpărarea produselor alimentare, să solicite și să păstreze bonul fiscal pentru a putea proba, în cazul în care, în mod justificat, doresc să reclame calitatea sau siguranța unui produs.

Sursa: News.ro

