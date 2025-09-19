Surse: Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA

Stiri actuale
19-09-2025 | 15:04
Inspectori ANPC, în vizorul DNA. Procurorii îi acuză că luau șpagă de la patroni pentru a ignora neregulile din magazine
Inquam Photos / Octav Ganea

Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat, vineri, pe Sebastian Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC, şi l-au plasat sub control judiciar. De asemenea, la audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Energiei.

autor
Ioana Andreescu

El a fost reţinut 24 de ore de anchetatori. Ambii sunt cercetaţi pentru abuz în serviciu.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Sebastian Ioan Hotca, inspector-şef interimar al ANPC, este anchetat pentru abuz în serviciu, după ce a schimbat recent din funcţie persoana care ocupa postul de inspector-şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Caraş-Severin. Conform surselor citate, decizia ar fi fost luată ilegal.

În urma audierilor de la sediul DNA Timişoara, procurorii au decis să îl plaseze pe Hotca sub control judiciar pentru 60 de zile.

Conform aceloraşi surse, în acelaşi caz este cercetat Flavius Constantin Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Energiei, fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi consilier local la Reşiţa.

Citește și
spital, hol, asistenti, medici
Managerul Spitalului din Caransebeș, reținut de DNA pentru luare de mită. Ar fi acceptat 250.000 de lei pentru un contract

Nedelcea i-ar fi cerut expres lui Hotca să schimbe şeful CJCP Caraş-Severin, iar acesta s-a conformat.

Secretarul de stat Flavius Constantin Nedelcea a fost reţinut pentru 24 de ore de către anchetatori.

Traian Băsescu, interviu pentru Știrile ProTV: „Ne putem trezi cu oamenii lui Putin la putere la Chișinău”

Sursa: News.ro

Etichete: dna, ministerul economiei, secretar de stat,

Dată publicare: 19-09-2025 14:18

