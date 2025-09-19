Surse: Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA

Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat, vineri, pe Sebastian Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC, şi l-au plasat sub control judiciar. De asemenea, la audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Energiei.

El a fost reţinut 24 de ore de anchetatori. Ambii sunt cercetaţi pentru abuz în serviciu.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Sebastian Ioan Hotca, inspector-şef interimar al ANPC, este anchetat pentru abuz în serviciu, după ce a schimbat recent din funcţie persoana care ocupa postul de inspector-şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Caraş-Severin. Conform surselor citate, decizia ar fi fost luată ilegal.

În urma audierilor de la sediul DNA Timişoara, procurorii au decis să îl plaseze pe Hotca sub control judiciar pentru 60 de zile.

Conform aceloraşi surse, în acelaşi caz este cercetat Flavius Constantin Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Energiei, fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi consilier local la Reşiţa.

Nedelcea i-ar fi cerut expres lui Hotca să schimbe şeful CJCP Caraş-Severin, iar acesta s-a conformat.

Secretarul de stat Flavius Constantin Nedelcea a fost reţinut pentru 24 de ore de către anchetatori.

