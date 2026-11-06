Însă vineri a fost o zi tensionată în ceea ce privește zborurile din toată Europa. Peste 25 de astfel de alerte, care vizau curse de linie, au pus pe jar autoritățile. Dintre ele, cinci au fost la noi.

Într-unul din cazuri, 182 de pasageri au fost evacuați de urgență pe aeroportul „Henri Coandă”, dintr-o aeronavă care venea de la Milano.

Comandantul Aeronavei Wizz Air care venea de la Milano începuse deja manevrele de aterizare la București, când a primit o alertă cu bombă la bord. Conform procedurii, echipajul a anunțat imediat turnul de control.

Cezar Osiceanu, pilot: „Se leagă pasagerii, se informează șeful de cabină, echipajul, se ocupă de identificarea tuturor bagajelor suspect. Afișează un cod de transponder care să îl identifice și să anunțe că a luat măsurile și e obligat să aterizeze pe primul aeroport și are prioritate absolută”.

În aeroport, au fost luate măsuri sporite de securitate, în pregătirea aterizării, fără ca activitatea uzuală să fie afectată. Pasagerii din avion și-au dat seama că este ceva în neregulă, abia când au văzut pompierii, serviciul pirotehnic și poliția, în jurul aeronavei.

Pasager, pe Tik Tok: "Momentan suntem reținuți în aeroport și nu putem trece pentru că a fost o amenințare cu bombă sunt foarte mulți oameni aici, trei autobuze care așteaptă”.

Cristina Podoreanu, pasager: „Erau câțiva oameni care tot întrebau ce se întâmplă, ce se întâmplă, nu putem să vă spunem nimic. OK, toți liniștiți, dar nu vă spunem nimic”.

Corespondent PRO TV: „Aeronava care a aterizat aici pe aeroportul din Otopeni la ora 11 și 9 minute a fost retrasă într-o zonă izolată acolo pasagerii au fost debarcați și echipele de intervenție au verificat în amănunt interiorul aeronavei, dar și bagajele pasagerilor. După două ore și jumătate autoritățile au confirmat că nu există elemente care să confirme amenințarea cu bombă venită pentru acest zbor”.

Pasager: „Ne-a fost frică, vă dați seama, bine că nu a fost nimic."

Amenințarea cu bombă ar fi venit din Italia, prin e-mail. Compania care opera zborul Milano-București a confirmat că: „Acest incident survine pe fondul unei serii de amenințări similare cu bombă care au afectat mai multe companii aeriene din Europa în ultimele zile. Aeronava a fost declarată sigură.”

Ulterior, Compania Națională Aeroporturi București a primit două amenințări, tot prin e-mail, de la aceeași adresă. Prima viza o cursă Air Serbia, care a fost verificată. A doua se referea la un zbor de la Sofia, care nu exista.

Spre seară, au fost primite alte două amenințări. Una era vagă. A doua viza o cursă KLM spre Tel Aviv, cu escală la București. Deși evaluarea inițială a indicat o alertă falsă, piloții au solicitat un control pirotehnic. Au fost verificate aeronava, bagajele de cală și pasagerii. Niciuna dintre alerte nu s-a confirmat.

În toată Europa, cel puțin 25 de curse aeriene de linie au fost afectate de amenințări cu bombă, la doar două zile după ce alte șapte aeronave au fost vizate de amenințări similare.

Jacob Funk Kirkegaard, analist militar în cadrul Bruegel, un grup de reflecție specializat în politici publice: „Din păcate, amenințările cu bombă transmise telefonic sau prin alte mijloace reprezintă o strategie foarte eficientă pentru a provoca haos. Pentru că, în mod firesc și în conformitate cu procedurile standard de operare, suntem obligați să le tratăm cu maximă seriozitate și să efectuăm investigații amănunțite, verificări, inspecții și controale ale aeronavelor vizate”.

Au fost afectate zboruri către Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Franța, Italia și Polonia. Un avion al companiei Aer Lingus, care zbura de la Dublin la Roma, a fost deviat către o bază aeriană din Franța.

Un alt avion, al companiei Finnair, pe ruta Helsinki-Roma, a fost escortat de avioane de vânătoare italiene.

Alessia Strada, în vârstă de 19 ani, o localnică care se întorcea din Kenya: „În acest moment, nu mi-e teamă să merg într-un aeroport sau să mă urc într-un avion. Probabil că în viitorul apropiat îmi voi schimba părerea despre călătoriile în Europa. Vom vedea cum evoluează lucrurile și ce informații vor apărea”.

Toată lumea se întreabă cine e în spatele amenințărilor.

Philip Baum, profesor invitat în domeniul securității aviatice la Universitatea Coventry din Anglia: „Acum două zile, cel puțin șapte zboruri au fost deviate. Astăzi, numărul este și mai mare. Asta sugerează că ar putea fi vorba despre un atac sau o acțiune coordonată”.

Dar autoritățile nu au prea multe piste. Doar italienii au două e-mailuri semnate de un grup care se prezintă drept „Luptătorii Statului Masculin”. Printre altele, grupul scrie că vizează „regimul feminist” de la Roma și că vrea să intre în istorie.

Grupul ar putea avea legătură cu organizația rusă „Legiunea Masculină” - o mișcare de extremă dreapta, cu idei atât de radicale, încât a fost interzisă de un tribunal din Moscova, în 2021.