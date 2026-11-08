Sindicaliştii afirmă că sintagma “…chiar cu preţul vieţii” este „una dintre cele mai profunde părţi ale Jurământului de credinţă pe care îl depun poliţiştii în prima lună de şcoală”.

„Nu ne dăm seama de importanţa muncii poliţiştilor decât în astfel de situaţii, în care lipsa unei intervenţii prompte poate însemna încă trei, patru sau chiar mai multe victime”, adaugă sursa citată.

“«…chiar cu preţul vieţii» este una dintre cele mai profunde părţi a Jurământului de credinţă pe care îl depun poliţiştii în prima lună de şcoală. Pentru cei care aţi văzut scenele tulburătoare din Cracovia, unde un tânăr de 25 de ani, îmbrăcat în haine de camuflaj a început să tragă aleatoriu cu arme de foc asupra mulţimilor din zona turistică, probabil că aţi văzut şi finalul reprezentat de această scenă în care poliţistul trage asupra agresorului, îl neutralizează şi se prăbuşeşte la pământ cu răni grave”, afirmă reprezentanţii Sindicatului Europol într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestora, deşi a fost împuşcat de trei ori şi nu ştia dacă agresorul nu mai are alte materiale explozive pe care le poate detona, poliţistul continuă să se apropie şi execută foc până se asigură că nu mai reprezintă un pericol.

„Apoi cade în genunchi, îşi deschide vesta antiglonţ pentru a putea să respire mai bine şi se prăbuşeşte la pământ, fiind grav rănit. Nu ne dăm seama de importanţa muncii poliţiştilor decât în astfel de situaţii, în care lipsa unei intervenţii prompte poate însemna încă trei, patru sau chiar mai multe victime”, adaugă sursa citată.

Sindicaliştii Europol îşi exprimă solidaritatea faţă de colegii lor poliţişti polonezi, adăugând că sunt „alături de familiile celor care au avut de suferit în urma acestui teribil atac”.

Atacatorul a pătruns cu o maşină în apropierea pieţei din centrul vechi al oraşului Cracovia, un loc foarte apreciat de turiştii străini, şi a tras la întâmplare asupra trecătorilor, turiştilor, şoferilor de taxi sau chiar a vizitiilor care conduc trăsurile emblematice ale oraşului.

Poliţia a intervenit în câteva minute. A urmat o urmărire între autorul faptelor, aflat la volanul unui Subaru negru, şi o patrulă a poliţiei locale.

La o intersecţie, bărbatul a lovit un vehicul care staţiona. Îmbrăcat în uniformă militară, cu faţa acoperită, purtând o cască şi o vestă, a ieşit din maşină şi a schimbat focuri de armă cu doi poliţişti, el fiind înarmat cu o puşcă semiautomată AR-15.

Cei doi poliţişti au fost răniţi de focurile sale, dar unul dintre ei, în ciuda rănilor, a reuşit să-l neutralizeze. Imaginile cutremurătoare ale acestui schimb de focuri, practic la distanţă foarte mică, au făcut înconjurul reţelelor sociale.

Potrivit anchetatorilor citaţi în presa poloneză, Michal O. nu avea antecedente penale. Era membru, alături de tatăl său, al unui club de tir.

Sâmbătă seara, ministrul de Interne a avansat ipoteza că acesta era un bărbat sensibil la ideile „ultranaţionaliste”.

„Totul indică faptul că era fascinat de ideologiile de extremă dreaptă”, a afirmat Marcin Kierwinski.

În urma atacului, şase oameni au murit, iar alţi 15, între care cinci cetăţeni străini şi zece polonezi, au fost răniţi.