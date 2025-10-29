Ce vor să afle anchetatorii de la angajații Distrigaz și cei ai firmei care au intervenit înainte de explozia din Rahova

29-10-2025 | 18:00
Doi angajați ai companiei Distrigaz Sud Rețele și alți patru de la o firmă privată de profil sunt audiați miercuri după-amiază de procurori, în ancheta exploziei din cartierul Rahova din Capitală.

Ovidiu Oanță

Și polițiștii le cer explicații privind intervențiile pe care le-au făcut în zonă înainte de producerea deflagrației. Asta după ce miercuri dimineață au avut loc mai multe percheziții în acest dosar.

Au fost găsite mai multe documente care sunt utile cauzei. Vor fi ridicate și unități de calcul sau unități de stocare date care interesează ancheta. Sunt audiate persoane, atât cei care au intervenit, martori de atunci, locatari și acum sunt, evident, în procesul de constituire ca părți civile în procesul penal.

Corespondent PROTV: „Audierile de la Parchetul Curții de Apel București sunt în toi de ore bune. Practic, cele mai importante șase personaje în economia aceste investigații, cei doi angajați ai Distrigaz, care ar fi fost la intervenția de cu o zi înainte de explozia devastatoare, dar și cei patru de la firma privată contractată de administrația blocului, (doi angajați și doi administratori), sunt personaje extrem de importante, pentru că anchetatorii vor să se lămurească ce a făcut exact fiecare, cum au intervenit, dacă au respectat protocoalele și mai ales dacă s-au asigurat că totul este în regulă, în condițiile în care era semnalată o problemă majoră și, la câteva ore distanță după apariția și prezența lor în zonă, s-a iscat această tragedie fără seamăn. Sunt ore hotărâtoare, pentru că, spuneau surse apropiate de anchetă, în funcție de probele strânse de procurori și polițiștii de la Direcția de Investigații Criminale până acum, dar și de cele descoperite de dimineață la percheziții, e posibil ca unii dintre ei să se aleagă cu acuzații de ordin penal și poate chiar să fie reținuți. De altfel, în acest dosar există o cercetare pentru acuzații grave, acelea de distrugere urmată de dezastru, o infracțiune pentru care Codul penal prevede o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. Așadar, este important în economia dosarului nu doar stabilirea responsabilităților, ci și lămurirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs această explozie devastatoare. De altfel, spuneau anchetatorii, care recunosc că deocamdată nu au finalizat cercetarea la fața locului, din rațiuni obiective, au pătruns în interiorul locului afectat, cu ajutorul unor echipamente electronice, drone sau roboți. Așa și-au dat seama, spun ei, care este epicentrul acestei explozii, undeva la nivelul etajelor cinci și șase, fără să spună exact în ce apartamente.

Expertiza INSEMEX nu e gata

Nu este clar cum s-a produs explozia, dar în ceea ce privește factorul declanșator,anchetatorii așteaptă părerea experților de la INSEMEX Petroșani, dar ar putea fi chiar auto-aprinderea, în condițiile în care concentrația de gaz acumulat în acele apartamente ar fi depășit 15% așa cum nu este exclus ca factorul declanșator să fi fost un scurt circuit sau chiar un simplu întrerupător declanșat de una dintre victimele care și-au pierdut viața.

Ca o ironie a sorții, la debutul audierilor, clădirea Parchetului Curții de Apel București a fost evacuată după ce o alarmă de incendiu a fost declanșată, spun surse apropiate, de o pungă de popcon, iar după câteva minute de așteptare în afara clădirii, angajații parchetelor care lucrează acolo, fie că vorbim de procuror sau grefieri, au fost lăsați să revină în interior. 

