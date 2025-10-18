Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Sectorul 5. „Se face identificarea lor pe bază de ADN”

explozie, bloc, rahova, bucuresti
Toate cele trei victime care au murit în explozia produsă vineri în blocul din sectorul 5 al Capitalei sunt femei. Pentru două se vor face expertize ADN care să le stabilească cu certitudine identitatea.

 În ceea ce priveşte răniţii, şapte dintre cele 15 victime duse la spital au fost externate.

„S-au demarat deja activităţile de identificare a victimelor. Toate trei sunt femei, dar două sunt neidentificate încă, la momentul actual, urmează să fie făcută identificarea pe partea de ADN. E vorba de o victimă de 51 de ani care locuia împreună cu soacra şi cu soţul şi o victimă în vârstă de 65 de ani care locuia singură. Acum, la Institutul Naţional de Criminalistică se face identificarea lor pe bază de ADN”, a declarat sâmbătă după amiază Alexandru Poroşanu, director adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică.

Chestorul de poliţie Georgian Drăgan a precizat, la rândul său, că bilanţul privind victimele exploziei arată că, pe lângă cele trei persoane decedate, alte 15 au fost duse la spitale iar trei nu au dorit să fie duse la unităţi sanitare după ce au primit ajutor medical la faţa locului.

Dintre cei 15 pacienţi duşi la spital, şapte au fost externate iar un bărbat a fost transferat în Austria.

Poliţiştii îi vor audia pe cei aflaţi în spital, atunci când starea de sănătate a răniţilor va permite acest lucru. Georgian Drăgan a subliniat că primele echipaje de ordine publică din cadrul Poliţiei au ajuns la ora 9:11, la trei minute după ce explozia a fost anunţată.

Ministrul Economiei declară după concluziile raportul privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare şi au refuzat, a cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat şi i-a acţionat în instanţă.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a discutat la Washington D.C. cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, subliniind necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru adulţi în Capitală, o investiţie majoră aflată în pregătire.

Progresul fizic pe lotul 3 Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) este de 85%, darea sa în trafic fiind estimată la sfârşitul lunii noiembrie.

De anchetă se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, a ajuns, „în siguranță”, la o clinică din Austria.

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

