Românii își prelungesc vacanța la mare și la munte. Primul weekend din septembrie aduce plaje pline și terase aglomerate

Ca un city-break la mare sau la munte, așa își petrec primul sfârșit de săptămână din septembrie românii care au vrut să-și prelungească vacanța. La Eforie Nord, de pildă, plaja a fost animată aproape ca-n sezon.

Soare generos a fost și în Brașov, drept urmare locurile de la terase cu vedere spre Tâmpa s-au ocupat primele.

Cei mai mulți au ales și în acest weekend stațiunea Eforie Nord ca destinație preferată la mare. Vremea a fost bună, iar prețurile, încurajatoare.

La mare, toamna a redus tarifele cu aproximativ 20% față de cele din sezonul estival.

Costin Ion, salvamar: „După cum se vede, oamenii au intrat în apă, vor să se bucure de ultimul weekend de vacanță, dar se expun pericolelor. Valurile sunt destul de măricele de acum încolo, încep să se formeze mult mai mari pe timp de toamnă, curenții la fel, foarte puternici, mult mai puternici decât în timpul sezonului.”

Brașovul, plin de turiști și terase aglomerate

La Brașov, a fost o sâmbătă perfectă cu 25 de grade în termometre.

Bărbat: „Vizităm orașul, am vizitat Biserica Neagră și mergem să mâncăm la un restaurant cu specific românesc.”

Femeie: „Cei mici sunt încă în atmosfera de vacanță.”

În Piața Sfatului are loc zilele acestea și un târg cu produse realizate de artizani din toată țara. Iar la terase, ospătarii au lucrat la foc continuu pentru că nu au dus lipsă de oaspeți.

Manuel Ioniță, ospătar: „Cea mai mare cerere vine spre seară, când toată lumea iese afară. Un bon mediu, în jur de 300-350 de lei, cam așa ar fi, undeva la 2-3 persoane.”

La Brașov au ajuns în primele șapte luni ale acestui an aproape 800.000 de turiști, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

