Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor, pe plaje și stadioane. Interdicția se aplică și țigărilor electronice

Stiri externe
12-09-2025 | 16:12
fumat terasa
Shutterstock

Spania a adoptat un proiect de lege pentru o interdicție mai strictă a fumatului. Acesta va restricționa fumatul în zonele exterioare ale restaurantelor și barurilor, de exemplu.

autor
Ioana Andreescu

Țara intenționează să înăsprească și controalele privind marketingul și distribuția produselor din tutun.

Guvernul spaniol a aprobat un proiect de lege pentru a restricționa fumatul în spațiile publice. Acesta ar putea avea, de asemenea, implicații semnificative pentru turiști.

Conform proiectului de lege, fumatul și vapatul sunt interzise în anumite spații exterioare, precum stadioane și terasele restaurantelor și barurilor. Spania ia măsuri dure împotriva fumatului. Propunerea legislativă ar putea schimba semnificativ experiența turiștilor care vizitează destinațiile populare din Spania.

Țara a fost tradițional atractivă pentru călători nu doar datorită climei și culturii, ci și datorită disponibilității produselor duty-free din tutun și a prețurilor scăzute la țigări.

Citește și
fumat
Renunțarea la fumat fără presiune. Cum te ajută medicamentele și sprijinul psihologic

Noul proiect de lege

Noul proiect de lege interzice utilizarea țigărilor tradiționale și electronice, a pliculețelor cu nicotină, a produselor pe bază de plante, a narghilelelor și a dispozitivelor pentru încălzirea tutunului și a altor substanțe în spațiile exterioare. Aceste spații includ plajele, terasele restaurantelor și barurilor, stadioanele, centrele sportive, locurile de joacă pentru copii, stațiile de autobuz și instituțiile de învățământ.

Totuși, propunerea legislativă vizează și înăsprirea controalelor asupra marketingului și distribuției țigărilor electronice și a produselor de vapat, consolidând astfel eforturile coaliției spaniole de a reduce consumul de tutun.

Nu există încă o indicație clară privind momentul exact în care aceste măsuri ar putea intra în vigoare. Proiectul de lege trebuie încă să fie aprobat de Parlament.

„Vom pune întotdeauna sănătatea publică deasupra intereselor private. Toată lumea are dreptul să respire aer curat și să trăiască mai mult și mai bine”, a declarat ministrul spaniol al sănătății, Monica García, reporterilor.

Măsurile propuse sunt întâmpinate cu rezistență din partea proprietarilor de restaurante și baruri, care se plâng că mesele în aer liber – foarte populare în Spania pe tot parcursul anului – sunt stimulate semnificativ de clienții fumători. Fumatul este interzis în interior încă din 2011.

Europa vrea să restricționeze fumatul în aer liber

Prin această abordare, Spania se aliniază vecinilor săi europeni. Recent, Franța și-a înăsprit măsurile anti-fumat în luna iulie.

În Franța, fumatul este acum interzis în spațiile exterioare, inclusiv pe plaje, în parcuri, grădini publice, școli, stații de autobuz și arene sportive.

Momentul în care ucigașul lui Charlie Kirk a fugit de la locul crimei. Ar fi așteptat jumătate de oră până să acționeze.VIDEO

Sursa: Euronews

Etichete: Spania, strazi, fumat,

Dată publicare: 12-09-2025 16:12

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Studiu alarmant la început de an școlar. 80% din elevii de 15-16 ani beau alcool, jumătate fumează, 25% joacă la păcănele
Stiri Sociale
Studiu alarmant la început de an școlar. 80% din elevii de 15-16 ani beau alcool, jumătate fumează, 25% joacă la păcănele

Alcool, fumat, păcănele și pastile pe post de droguri sunt tentațiile care fac tot mai multe victime în rândul adolescenților români. Un amplu studiu european arată cifre alarmante.

Renunțarea la fumat fără presiune. Cum te ajută medicamentele și sprijinul psihologic
Doctor de bine
Renunțarea la fumat fără presiune. Cum te ajută medicamentele și sprijinul psihologic

Medicamentele cu nicotină vă ajută să renunțați la fumat. Pe piață însă au apărut produse care arată la fel ca medicamentele, dar nu sunt.

Wiz Khalifa a fost condamnat la o amendă penală după ce a fumat canabis pe scenă, în România
Stiri actuale
Wiz Khalifa a fost condamnat la o amendă penală după ce a fumat canabis pe scenă, în România

Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat joi de magistrații Tribunalului Constanța și trebuie să plătească o amendă penală de 3.600 de lei pentru deținere de droguri de risc.

Recomandări
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Donald Trump a anunțat că suspectul în cazul uciderii lui Charles Kirk a fost prins și speră să primească pedeapsa cu moartea
Stiri externe
Donald Trump a anunțat că suspectul în cazul uciderii lui Charles Kirk a fost prins și speră să primească pedeapsa cu moartea

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat vineri după-amiază că principalul suspect în cazul asasinării lui Charles Kirk a fost prins și că acesta este în custodia autorităților.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Top citite
1 tir-magazin
Stiri actuale
Panică într-un cartier din Cluj: un camion a ajuns direct într-un magazin de mobilă
2 Adaptive Hussars 2025
Regimentul 1 Arme de Foc și Gardă Fluvială MH
Stiri externe
Ungaria organizează ”cea mai complexă operațiune militară”, în paralel cu exercițiile Rusiei | VIDEO & FOTO
3 Charlie Kirk
Profimedia
Stiri externe
Asasinarea lui Charlie Kirk. Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Septembrie 2025

47:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28