Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor, pe plaje și stadioane. Interdicția se aplică și țigărilor electronice

Spania a adoptat un proiect de lege pentru o interdicție mai strictă a fumatului. Acesta va restricționa fumatul în zonele exterioare ale restaurantelor și barurilor, de exemplu.

Țara intenționează să înăsprească și controalele privind marketingul și distribuția produselor din tutun.

Guvernul spaniol a aprobat un proiect de lege pentru a restricționa fumatul în spațiile publice. Acesta ar putea avea, de asemenea, implicații semnificative pentru turiști.

Conform proiectului de lege, fumatul și vapatul sunt interzise în anumite spații exterioare, precum stadioane și terasele restaurantelor și barurilor. Spania ia măsuri dure împotriva fumatului. Propunerea legislativă ar putea schimba semnificativ experiența turiștilor care vizitează destinațiile populare din Spania.

Țara a fost tradițional atractivă pentru călători nu doar datorită climei și culturii, ci și datorită disponibilității produselor duty-free din tutun și a prețurilor scăzute la țigări.

Noul proiect de lege

Noul proiect de lege interzice utilizarea țigărilor tradiționale și electronice, a pliculețelor cu nicotină, a produselor pe bază de plante, a narghilelelor și a dispozitivelor pentru încălzirea tutunului și a altor substanțe în spațiile exterioare. Aceste spații includ plajele, terasele restaurantelor și barurilor, stadioanele, centrele sportive, locurile de joacă pentru copii, stațiile de autobuz și instituțiile de învățământ.

Totuși, propunerea legislativă vizează și înăsprirea controalelor asupra marketingului și distribuției țigărilor electronice și a produselor de vapat, consolidând astfel eforturile coaliției spaniole de a reduce consumul de tutun.

Nu există încă o indicație clară privind momentul exact în care aceste măsuri ar putea intra în vigoare. Proiectul de lege trebuie încă să fie aprobat de Parlament.

„Vom pune întotdeauna sănătatea publică deasupra intereselor private. Toată lumea are dreptul să respire aer curat și să trăiască mai mult și mai bine”, a declarat ministrul spaniol al sănătății, Monica García, reporterilor.

Măsurile propuse sunt întâmpinate cu rezistență din partea proprietarilor de restaurante și baruri, care se plâng că mesele în aer liber – foarte populare în Spania pe tot parcursul anului – sunt stimulate semnificativ de clienții fumători. Fumatul este interzis în interior încă din 2011.

Europa vrea să restricționeze fumatul în aer liber

Prin această abordare, Spania se aliniază vecinilor săi europeni. Recent, Franța și-a înăsprit măsurile anti-fumat în luna iulie.

În Franța, fumatul este acum interzis în spațiile exterioare, inclusiv pe plaje, în parcuri, grădini publice, școli, stații de autobuz și arene sportive.

