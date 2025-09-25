Ce se află în spatele declarației lui Trump despre Rusia, „tigrul de hârtie”. Poporul „va afla ce se întâmplă cu adevărat”

25-09-2025 | 09:49
Donald Trump
Declarația președintelui Trump de marți, potrivit căreia Rusia este un „tigru de hârtie”, se bazează pe noi informații ale serviciilor secrete americane care arată că Kremlinul se îndreaptă cu pași rapizi spre ruină economică și înfrângerea militară.

Mihai Niculescu

Iar Rusiei i se trage din cauza invaziei Ucrainei.

Insistența lui Trump în aceeași declarație că Ucraina poate recâștiga toate teritoriile ocupate în prezent de Rusia este cea mai recentă „mișcare strategică” a președintelui pentru a încerca să aducă Rusia la masa negocierilor, au declarat miercuri surse din interiorul și din afara Casei Albe pentru New York Post.

În ciuda eforturilor depuse de luni de zile de administrație și a dorinței declarate a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a continua negocierile de pace, liderul rus Vladimir Putin nu a manifestat niciun interes pentru vreun armistițiu, respingând propunerile Washingtonului și Kievului, în timp ce forțele sale continuă să atace ținte civile.

Într-o postare lungă pe Truth Social după întâlnirea cu Zelenski la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Trump a avertizat că, odată ce poporul rus „va afla ce se întâmplă cu adevărat cu acest război” din punct de vedere economic, „Ucraina va putea să-și recupereze țara în forma sa inițială și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât!”

Barack Obama
Obama critică dur afirmațiile lui Trump despre paracetamol și autism. Le numește o violență împotriva adevărului

Întrebat miercuri dacă mesajul lui Trump a fost o „mișcare strategică menită să stimuleze negocierile”, un oficial al Casei Albe a răspuns: „Da, este corect”.

„Nu semnalează nicio schimbare substanțială de politică. Este o tactică de negociere clară și evidentă pentru a presa Rusia, a afirmat o sursă apropiată administrației.

Pe ce se bazează Trump

Cu toate acestea, declarația președintelui s-a bazat și pe informații recente care detaliază dificultățile militare și financiare ale Moscovei, potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile.

„Președintele Statelor Unite este o persoană care ascultă, dar are nevoie să verifice, să compare, să discute cu multe persoane, iar pentru mine acest lucru este absolut normal. Este datoria noastră, ca echipă a liderilor noștri, să discutăm, să consultăm, să repetăm, să prezentăm dovezi, să schimbăm informații, a declarat marți, într-un interviu, Andri Yermak, consilierul principal al lui Zelenski.

Atât Yermak, cât și Zelenski însuși au declarat marți că Trump începe să realizeze că afirmațiile lui Putin privind superioritatea totală pe câmpul de luptă sunt „basme”.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia a câștigat foarte puțin teritoriu în comparație cu numărul de victime înregistrate de forțele sale în ultimele luni.

Forțele Moscovei au avansat cu un total de 1.910,39 kilometri pătrați în interiorul Ucrainei între mai și august anul acesta, suferind în același timp 130.160 de morți și răniți, o „rată extrem de mare a victimelor” conform definiției ISW.

„Cred că el cunoaște mai multe detalii decât înainte, și sunt mulțumit de acest lucru și îi sunt recunoscător lui și, poate, și celor care l-au informat”, a declarat Zelenski referindu-se la președintele Trump în cadrul unei conferințe de presă, marți.

Rusia, în declin economic

Declinul economic al Rusiei se datorează atât scăderii veniturilor din petrol, cât și epuizării așa-numitelor „resurse gratuite”, cum ar fi activele lichide din Fondul Național de Asistență Socială.

În august anul acesta, de exemplu, veniturile din exportul de petrol al Rusiei au scăzut la 13,5 miliarde de dolari, de la 14,4 miliarde de dolari în luna precedentă, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

În primele opt luni ale acestui an, valoarea exporturilor de petrol ale Moscovei a ajuns la 110,6 miliarde de dolari, o scădere de 16% față de aceeași perioadă din 2024.

Între timp, Ministerul Finanțelor din Rusia a propus miercuri majorarea cu două puncte procentuale a taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 22% și a revizuit creșterea economică prognozată pentru acest an la 1%, comparativ cu 4,3% în 2024.

Populația este nevoită să se confrunte cu penuria de gaz ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene de cursă lungă asupra rafinăriilor, a dezvăluit Mark Montgomery, contraamiral în rezervă al Marinei și membru senior al Fundației pentru Apărarea Democrațiilor.

„Pe măsură ce economia lui [Putin] este supusă presiunilor, el trebuie să aleagă între a plăti pentru mașina de război sau a plăti – sau poate a face plăți către – oamenii care i-au asigurat o majoritate solidă în țara sa, a spus Montgomery.

„Președintele arată foarte clar că Rusia se află într-o poziție foarte slabă”, a declarat marți seara Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, la Fox News.

„Și are absolută dreptate. Este o țară uriașă, cu o armată uriașă. Este o economie de război. Dar au trecut trei ani și jumătate și uitați-vă cum a reușit Ucraina să se apere”, a adăugat ea.

„Dacă rușii refuză să negocieze cu bună-credință, cred că va fi foarte, foarte rău pentru țara lor. Asta a clarificat președintele. Nu este o schimbare de poziție. Este o recunoaștere a realității de pe teren, a fost de acord miercuri vicepreședintele JD Vance.

Sursa: New York Post

